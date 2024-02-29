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Бил руками и ногами: мужчина подрался с невестой и гостями на свадьбе (фото)

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Фото: Shutterstock | Иллюстративное фото

Ронтэ Стокс оказался за решеткой после того, как сорвал свадебную церемонию. Причина перепалки гостя и невесты неизвестна, но считается, что свою роль сыграл алкоголь.

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В США задержали 45-летнего мужчину, который подрался на свадьбе с невестой и другими гостями. Об этом пишет FOX News.

Ронтэ Стокс из Флориды оказался за решеткой после того, как сорвал свадебную церемонию, на которой случилась драка. Он якобы напал на невесту и повалил ее на землю.

Согласно заявлению об аресте, полученному офисом шерифа округа Пинеллас, 45-летний американец был арестован и обвинен в пяти случаях нанесения тяжких телесных повреждений и одном случае преступного посягательства после инцидента, который произошел в 24 февраля вечером в одном из залов для проведения мероприятий в Ларго.

Стоукс, который был гостем на свадьбе, вступил в словесную перепалку с невестой и якобы толкнул ее на землю. Причина их перепалки неизвестна. Однако в показаниях отмечается, что на поведение гостя повлияло употребление алкогольных напитков.

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Американец, ранее судимый за побои в 2014 году, остается под стражей в тюрьме округа Пинеллас
Фото: Pinellas County Sheriff's Office

Мужчина также обвиняется в том, что схватил стул и швырнул его в стеклянную дверь, в результате чего у него сломалась ножка, а имуществу был нанесен ущерб на сумму около 800 долларов. В документах отмечается, что Стоукса выпроводили из здания, но по дороге он якобы напал на нескольких гостей свадьбы, включая свою мать, племянницу, шурина и еще одного гостя. Мужчина бил их руками и ногами.

Американец, ранее судимый за побои в 2014 году, остается под стражей в тюрьме округа Пинеллас.

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