Женщина познакомилась с мужчиной в мусорном баке и вышла за него замуж (фото)

Эрин Шеффилд вышла замуж благодаря необычному хобби. Ее будущий муж по имени Дэйв поддержал ее увлечение и даже дарил подарки найденные в горе мусора.

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В США двое одиноких людей любили покопаться в мусоре, но именно это и привело к тому, что они полюбили друг друга. 39-летняя Эрин Шеффилд и ее 35-летний муж Дэйв познакомились в мусорном баке в Буффало, штат Нью-Йорк, в 2009 году. Об этом пишет New York Post.

Парень в то время получал диплом инженера-механика в Университете Буффало, а девушка недавно переехала туда, чтобы работать в магазине велосипедов. Пара, которая обручилась в 2020 году, поженилась в 2021-м и ждет первого ребенка в апреле, рассказала о том, как начался их роман.

Эрин Шеффилд занимается дампстер-дайвингом, исследуя мусорные контейнеры в поисках предметов, которые можно перепродать или использовать себе. Она впервые встретила Дэйва в 2009 году, когда они оба занимались этим же делом. Оказалось, что мужчина тоже увлечен дампстер-дайвингом.

"Я начала нырять в мусорные контейнеры еще в колледже. Дэйв был очень похож. Я только что переехала в Буффало и самостоятельно занялась исследованием помоек", — объяснила американка, которая сейчас работает координатором благотворительных организаций.

В этом году пара ожидает ребенка Фото: SWNS

Однажды, когда Эрин занималась разбором мусорных контейнеров в Университете Буффало, она заметила своего будущего мужа.

"Мы познакомились на помойке. Я увидела его в другом мусорном баке, высунула голову и спросила, что он делает. Он выбрался наружу, мы привели себя в порядок и провели день, ковыряясь в мусоре. Мы обменялись номерами, продолжили общаться и с тех пор прыгаем вдвоем", — сказала она.

Дэйв стал "глотком свежего воздуха" для Эрин, которая с трудом объясняла своим знакомым, что любит копаться в мусоре. Спустя несколько месяцев совместных дружеских погружений они стали парой, а их хобби превратилось в прибыльное занятие после того, как они начали продавать найденные вещи. Занимаясь дайвингом в кампусе, они находили в мусорных баках учебники, дорогие калькуляторы, канцелярские принадлежности и даже стиральный порошок. Когда разразилась пандемия COVID-19, они начали находить в мусорных баках еще больше ценных вещей.

Среди их находок были металлолом, мебель и другие предметы повседневного обихода, которые они начали продавать на eBay или Facebook Marketplace.

"Я бы сказал, что мы зарабатываем 20 000 долларов в год на перепродаже", — отметил Дэйв.

В будущем они планируют открыть собственную компанию под названием Lost Goods Фото: SWNS

Однако пара не только находит товары для продажи, но и делают друг другу романтические подарки.

"Я нашел розы в мусорном баке на нашу годовщину — они были идеальны и даже не стары. Я много чего нахожу — особенно в предрождественские месяцы. Если я нахожу что-то, что, как я знаю, понравится Эрин, я беру это", — добавил он.

Помимо роз, Дэйв говорит, что дарил своей любимой кофейные кружки, подсвечники, свечи и цветочные горшки. В будущем они планируют открыть собственную компанию под названием Lost Goods, где будут торговать предметами, найденными на помойках.

#chickensoftiktok #dumpsterdiver ♬ original sound - Love in the Dumpster @loveinthedumpster If you want to watch the Vice Side hustle video, there’s a link to it in our profile link. We actually met dumpster diving in college way back in 2009. We would usually just dumpster dive every year when the students moved out. But I got way more into it when the pandemic started and I had a lot of free time. #dumpsterdiving

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