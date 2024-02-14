Жінка познайомилася з чоловіком у сміттєвому баку і вийшла за нього заміж (фото)

Ерін Шеффілд вийшла заміж завдяки незвичайному хобі. Її майбутній чоловік на ім'я Дейв підтримав її захоплення і навіть дарував подарунки знайдені в горі сміття.

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У США двоє самотніх людей любили попорпатися в смітті, але саме це і призвело до того, що вони покохали одне одного. 39-річна Ерін Шеффілд та її 35-річний чоловік Дейв познайомилися в сміттєвому баку в Баффало, штат Нью-Йорк, у 2009 році. Про це пише New York Post.

Хлопець на той час отримував диплом інженера-механіка в Університеті Баффало, а дівчина нещодавно переїхала туди, щоб працювати в магазині велосипедів. Пара, яка заручилася 2020 року, одружилася 2021-го і чекає на першу дитину у квітні, розповіла про те, як почався їхній роман.

Ерін Шеффілд займається дампстер-дайвінгом, досліджуючи сміттєві контейнери в пошуках предметів, які можна перепродати або використати собі. Вона вперше зустріла Дейва 2009 року, коли вони обидва займалися цією ж справою. Виявилося, що чоловік теж захоплений дампстер-дайвінгом.

"Я почала пірнати в сміттєві контейнери ще в коледжі. Дейв був дуже схожий. Я щойно переїхала в Баффало і самостійно зайнялася дослідженням смітників", — пояснила американка, яка зараз працює координатором благодійних організацій.

Цього року пара очікує на дитину Фото: SWNS

Одного разу, коли Ерін займалася розбором сміттєвих контейнерів в Університеті Баффало, вона помітила свого майбутнього чоловіка.

"Ми познайомилися на смітнику. Я побачила його в іншому сміттєвому баку, висунула голову і запитала, що він робить. Він вибрався назовні, ми привели себе до ладу і провели день, колупаючись у смітті. Ми обмінялися номерами, продовжили спілкуватися і відтоді стрибаємо удвох", — сказала вона.

Дейв став "ковтком свіжого повітря" для Ерін, яка насилу пояснювала своїм знайомим, що любить копатися в смітті. Через кілька місяців спільних дружніх занурень вони стали парою, а їхнє хобі перетворилося на прибуткове заняття після того, як вони почали продавати знайдені речі. Займаючись дайвінгом у кампусі, вони знаходили в сміттєвих баках підручники, дорогі калькулятори, канцелярське приладдя і навіть пральний порошок. Коли вибухнула пандемія COVID-19, вони почали знаходити в сміттєвих баках ще більше цінних речей.

Серед їхніх знахідок були металолом, меблі та інші предмети повсякденного вжитку, які вони почали продавати на eBay або Facebook Marketplace.

"Я б сказав, що ми заробляємо 20 000 доларів на рік на перепродажі", — зазначив Дейв.

У майбутньому вони планують відкрити власну компанію під назвою Lost Goods Фото: SWNS

Однак пара не тільки знаходить товари для продажу, а й робить одне одному романтичні подарунки.

"Я знайшов троянди в сміттєвому баку на нашу річницю — вони були ідеальні й навіть не старі. Я багато чого знаходжу — особливо в передріздвяні місяці. Якщо я знаходжу щось, що, як я знаю, сподобається Ерін, я беру це", — додав він.

Крім троянд, Дейв каже, що дарував своїй коханій кавові кухлі, свічники, свічки й квіткові горщики. У майбутньому вони планують відкрити власну компанію під назвою Lost Goods, де торгуватимуть предметами, знайденими на смітниках.

#chickensoftiktok #dumpsterdiver ♬ original sound - Love in the Dumpster @loveinthedumpster If you want to watch the Vice Side hustle video, there’s a link to it in our profile link. We actually met dumpster diving in college way back in 2009. We would usually just dumpster dive every year when the students moved out. But I got way more into it when the pandemic started and I had a lot of free time. #dumpsterdiving

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