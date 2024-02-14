Хлопець кинув дівчину в День святого Валентина, бо вона багато їла під час вечері

Романтичне побачення закоханої пари почалося добре, але несподівано для жінки закінчилося розставанням. Вони обмінялися подарунками, а після вечері чоловік кинув дівчину за допомогою СМС.

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Жінку довели до сліз у День святого Валентина після того, як її коханий кинув її, бо вона "зганьбила його" під час вечері в їхньому улюбленому стейк-хаусі. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

27-річна жінка, яка вирішила не називати свого імені, зустрічалася зі своїм тепер уже колишнім хлопцем протягом 7 місяців. За її словами, вона хотіла побалувати його шикарною вечерею, а потім повернутися до себе додому за десертом і напоями, але він кинув, побачивши, як багато вона з'їла в ресторані. Ця історія трапилася 2 роки тому.

"Я як стручкова квасоля. Мій зріст 179 см і мені дуже важко підтримувати свою вагу на рівні 57 кг (мінімум для мого зросту, щоб не мати недостатньої ваги). З медичного погляду зі мною все гаразд, просто в мене дуже швидкий обмін речовин, і мені доводиться стежити за тим, щоб їсти достатньо. Мій хлопець теж дуже стрункий, але в нього немає великого апетиту. Тому я завжди трохи жартувала, що мені потрібно їсти більше (і частіше), ніж йому. Однак до нашого побачення в День святого Валентина я не вважала це проблемою", — написала вона.

Побачення закоханої пари почалося добре. Дівчина розповіла, що хлопець купив їй чудові квіти і дуже милу листівку, перш ніж вирушити в ресторан. У відповідь вона подарувала йому годинник Apple Watch, який він дуже хотів.

"Він навчається на денному відділенні, а я працюю, тому не чекаю дорогих подарунків. Крім того, через різницю в доходах за вечерю плачу я, що мене зовсім не бентежить. Коли ми прийшли, я занурилася в хлібний кошик і замовила салат, "серф-енд-терф" (невеличке філе й хвіст лобстера) і пару гарнірів на двох (солоний шпинат і картопляне пюре), а він отримав маленьку тарілку супу й лосося на грилі. Я безумовно насолоджувалася їжею і доїла все, крім деяких гарнірів, а він з'їв більш ніж половину свого лосося. Майже всю трапезу він виглядає роздратованим і відстороненим, але не каже мені, що не так", — продовжила свою розповідь жінка.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Забравши рахунок, дівчина запросила свого 26-річного бойфренда до себе, але він сказав, що занадто втомився і хоче піти додому.

"У той момент я, звичайно, була розчарована, але сказала йому, що мені дуже шкода, і сподіваюся, що йому стане легше. Я намагаюся поцілувати його на ніч, але він відвертається. Він написав мені, що насправді він не хворий, його збентежило те, як багато я їм. Що я виставила себе свинею і це дуже непривабливо. Я намагалася зателефонувати йому, але він не брав слухавки. Через кілька годин він написав повідомлення, в якому говорив, що все обдумав і хоче розлучитися. Моє харчування засмучувало його деякий час і він намагався зрозуміти, чи зможе він це терпіти, але не зміг", — додала дівчина.

Розгублена жінка звернулася до користувачів форуму за порадою, бо не знала, що їй робити далі. Багато людей писали, що дівчині треба скоріше забути цього хлопця.

"Ух ти, який егоїстичний чоловік! Дарувати годинник, коли він саботував стосунки? Напевно, він зустрівся з вами на Валентинів день тільки для того, щоб отримати подарунок. Який даремний шахрай", — писав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що схожі, як дві краплі води, сестри зустрічаються з братами-близнюками. Дівчата стали інтернет-сенсацією, після того, як поділилися історією своїх стосунків. Зараз вони активно ведуть свої соцмережі.

Також стало відомо, що жінка розлучилася з чоловіком через 48 годин після весілля. Чоловік на ім'я Джейк почав дивитися відео з весільними розіграшами напередодні весільної церемонії та, попри обіцянку не робити нічого подібного, проігнорував прохання коханої.