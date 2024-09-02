Одружений чоловік організував "фальшиве весілля", щоб не засмучувати нову наречену

Описуючи святкову церемонію, автор історії згадує, що це був "абсолютно чарівний день", який пройшов саме так, як він собі уявляв.

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У Великій Британії, як і в багатьох інших країнах, заборонено одружуватися вдруге, не розірвавши попередній шлюб. Однак це не завадило місцевому жителю організувати весілля зі своєю новою "дружиною", маючи узаконені стосунки з іншою жінкою. Деталі цієї історії він розповів на соціальній платформі Reddit.

"Сім років тому, коли я закінчував магістратуру, то познайомився зі своєю нинішньою дружиною-іноземкою. Ми жили в одному студентському гуртожитку й одразу знайшли спільну мову. Згодом почали зустрічатися, а потім з'їхалися. Все було чудово, але врешті-решт вона почала піднімати тему шлюбу, оскільки її сім'я дуже традиційна й наполягала узаконити наші стосунки, а я не міг відмовити", — розповідає автор допису.

Втім, була одна перешкода — чоловік до того часу не оформив розлучення з колишньою партнеркою. "Ми розійшлися погано, тому я поїхав, не розлучаючись, і змінив свій номер телефону та контактну інформацію", — пояснює британець.

Оскільки друга дружина була іноземка й не знала усіх юридичних нюансів, чоловік цим скористався, пообіцявши зайнятися оформленням документів, а нареченій доручив організацію весілля.

Чоловік одружився вдруге, не розлучившись зі своєю колишньою Фото: Pexels

Описуючи святкову церемонію, автор історії згадує, що це був "абсолютно чарівний день", який пройшов саме так, як він і його нова обраниця собі уявляли.

"Ми одружені вже майже три роки, а вона досі не розкрила обман. Здавалося, що мені все зійшло з рук", — зізнався автор допису на Reddit.

Однак найцікавіше було ще попереду. Минулого тижня на горизонті з’явилась його колишня партнерка й пригрозила розповісти обманутій жінці всю правду, щоб позбавити її страждань у майбутньому.

"Я благав її не робити цього й запропонував розлучитися по-справжньому, але вона відповіла, що вже надто пізно. Останні кілька днів я, чесно кажучи, не знаю, що мені робити. Про те, щоб зізнатися дружині, не може бути й мови, оскільки точно знаю, що вона покине мене без вагань", — пише він.

Користувачі мережі почали активно коментувати цю заплутану історію.

"Мені так шкода наречену. Ти брехав та маніпулював заради власної вигоди. Через тебе вона не могла приймати правильне рішення, і тепер опинилася в дуже скрутному становищі. Вона цього не заслуговує", — написала одна з учасниць обговорення.

Інший юзер додав: "На жаль, твої рішення сильно вплинули на інших. Змарнував її час, гроші та поставив у незручне становище. Ти маєш бути покараним".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 26-річна наречена скасувала весілля вартістю майже 40 тисяч доларів через сварку з майбутнім чоловіком, який вивіз та покинув у безлюдному парку її кота.

Також стало відомо, що чоловік побився з нареченою та гостями на весіллі. Ронте Стокс опинився за ґратами після того, як зірвав весільну церемонію.