Девушка развелась с мужем через 2 недели после того, как узнала правду о мальчишнике

Женщина не смогла простить отца своего ребенка и вскоре после свадьбы связалась с адвокатом и подала на развод. На церемонии настаивал ее отец.

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Девушка развелась с мужем через две недели после свадьбы, объяснив, что не смогла простить ему то, что он сделал с ней во время своего мальчишника. Об этом рассказала подруга невесты на популярном форуме Reddit.

Женщина организовала свадьбу в месте назначения с отцом своего ребенка, но, узнав о том, что произошло на его мальчишнике, захотела все отменить. Поскольку перелет, отель и обслуживание уже были оплачены, отец "заставил" ее притворно улыбнуться и согласиться.

"У нее была свадьба в месте назначения, глупая и дорогая, с парнем, с которым у нее уже были не очень хорошие отношения, у них был общий ребенок. Он изменил ей несколько раз на своем мальчишнике. Она пыталась отменить свадьбу за три дня до того, как они собирались уезжать. Ее отец сказал: "Нет, все уже оплачено". Это была свадьба в определенном месте, поэтому все гости уже купили авиабилеты и забронировали проживание", — написала подруга невесты.

Спустя всего две недели после свадьбы и вскоре после возвращения домой невеста связалась с адвокатом и подала на развод.

"Думаю, отчасти это было и давлением общества: люди, которые так долго были вместе и имеют общего ребенка, чувствуют себя вынужденными", — добавила подруга.

Иллюстративное фото Фото: Jan Faukner/Shutterstock

Многие пользователи форума стали на сторону невесты, отметив отвратительное поведение отца и жениха.

"В такой момент, если вы не можете отменить заказ, извинитесь перед всеми и попробуйте устроить праздник вместо этого. Просто отмените церемонию", "Какой отвратительный отец. У меня не самые лучшие отношения с моим, но если бы я хоть раз выразила сомнение, никакие деньги не помешали бы ему помочь мне отказаться от свадьбы", "Когда мой отец вел меня к алтарю на моей свадьбе, он повернулся ко мне и сказал: "Знаешь, еще не поздно отказаться, если хочешь". Такой замечательный человек. Я все-таки вышла замуж — и до сих пор счастлива, спустя 39 лет", — писали они.

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