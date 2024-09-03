Дівчина розлучилася з чоловіком через 2 тижні після того, як дізналася правду про парубоцьку вечірку

Жінка не змогла пробачити батька своєї дитини і незабаром після весілля зв'язалася з адвокатом і подала на розлучення. На церемонії наполягав її батько.

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Дівчина розлучилася з чоловіком за два тижні після весілля, пояснивши, що не змогла пробачити йому те, що він зробив із нею під час своєї парубоцької вечірки. Про це розповіла подруга нареченої на популярному форумі Reddit.

Жінка організувала весілля в місці призначення з батьком своєї дитини, але, дізнавшись про те, що сталося на його парубоцькій вечірці, захотіла все скасувати. Оскільки переліт, готель і обслуговування вже були оплачені, батько "змусив" її удавано посміхнутися і погодитися.

"У неї було весілля в місці призначення, дурне і дороге, з хлопцем, з яким у неї вже були не дуже хороші стосунки, у них була спільна дитина. Він зрадив їй кілька разів на своєму парубочому вечорі. Вона намагалася скасувати весілля за три дні до того, як вони збиралися їхати. Її батько сказав: "Ні, все вже оплачено". Це було весілля в певному місці, тому всі гості вже купили авіаквитки й забронювали проживання", — написала подруга нареченої.

Лише через два тижні після весілля і незабаром після повернення додому наречена зв'язалася з адвокатом і подала на розлучення.

"Думаю, частково це було і тиском суспільства: люди, які так довго були разом і мають спільну дитину, почуваються вимушеними", — додала подруга.

Ілюстративне фото Фото: Jan Faukner/Shutterstock

Багато користувачів форуму стали на бік нареченої, звернувши увагу на огидну поведінку батька і нареченого.

"У такий момент, якщо ви не можете скасувати замовлення, вибачтеся перед усіма і спробуйте влаштувати свято замість цього. Просто скасуйте церемонію", "Який огидний батько. У мене не найкращі стосунки з моїм, але якби я хоч раз висловила сумнів, ніякі гроші не завадили б йому допомогти мені відмовитися від весілля", "Коли мій батько вів мене до вівтаря на моєму весіллі, він повернувся до мене і сказав: "Знаєш, ще не пізно відмовитися, якщо хочеш". Така чудова людина. Я все-таки вийшла заміж — і досі щаслива, через 39 років", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина зв'язалася з метеорологічним бюро, щоб помститися коханому. Багато жінок можуть заблокувати колишнього кавалера в соцмережах, викинути його речі або знайти іншого партнера. Але для Бетані Гант цього було недостатньо.

Також стало відомо, що колишні наречений і наречена 7 років судяться за обручку вартістю $70 тисяч. Брюс Джонсон і Керолайн Сеттіно планували одружитися, але незабаром вони розлучилися. Наразі колишні закохані судяться за каблучку від Tiffany's, яка коштує більш ніж 70 000 доларів.