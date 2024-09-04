Наречена не запросила "надто гарну" дружку на весілля через страх конкуренції (фото)

За словами Сабріни, втратити стільки часу та грошей на підготовку до весілля й, зрештою, посваритися через щось настільки несуттєве — вкрай важкий удар для неї.

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Бразильська інфлюенсерка Сабріна Лоу мала стати дружкою на весіллі й не могла дочекатися, щоб супроводжувати свою подругу до вівтаря. Однак її радість була недовгою. За словами дівчини, наречена раптом вирішила, що не хоче бачити конкурентку на церемонії, пише видання Daily Star.

"У мене все було сплановано. Навіть уже купила сукню, заплатила за перукаря та макіяж. Однак за два тижні до весілля отримала повідомлення в WhatsApp, яке перевернуло все з ніг на голову. Наречена пояснила, що своєю стрункою фігурою я можу привернути до себе занадто багато уваги", — розповідає ображена 23-річна блогерка, яка віддала за розкішне вбрання 245 фунтів стерлінгів (майже 13 тис. грн).

Зараз Сабріна, яка може похвалитися більш ніж 87 400 підписниками в Instagram, спустошена сваркою з найкращою подругою.

"Ніколи не думала, що вага може стати проблемою в такій ситуації. Дуже важко змиритися, що моя присутність сприймається у такому негативному світлі, особливо з боку тих, кого я вважала близькими друзями", — додала Лоу.

Сабріну не запросили на весілля через її зовнішність Фото: Jam Press

За словами інфлюенсерки, втратити стільки часу та грошей через щось настільки несуттєве — вкрай важкий удар для неї.

"Ця ситуація змусила мене багато чого переосмислити про справжню дружбу й про те, що означає, коли нас цінують за особисті якості, а не за зовнішність. Дивно, чому люди відчувають, ніби мають право судити про чиєсь тіло, не замислюючись над тим, який це може мати вплив на самооцінку", — підсумувала вона.

Дівчина сподівається, що ця прикра історія навчить інших не судити людей за їхньою зовнішністю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дівчина розлучилася з чоловіком за два тижні після весілля, пояснивши, що не змогла пробачити йому те, що він зробив із нею під час своєї парубоцької вечірки.

Крім того, ми розповідали, що у Великій Британії, як і в багатьох інших країнах, заборонено одружуватися вдруге, не розірвавши попередній шлюб. Однак це не завадило місцевому жителю організувати весілля зі своєю новою "дружиною", маючи узаконені стосунки з іншою жінкою.