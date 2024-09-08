Дружка на весіллі взяла слово: почувши її промову, гості одночасно сміялись та плакали (відео)

Наречена Ніколь була шокована, але почала сміятися разом з усіма присутніми, прикриваючи обличчя білою хустинкою.

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Дружка Джесс Розен з США своєю промовою на весіллі "підірвала" зал — всі гості, почувши її тост, сміялися до сліз. Відео, зняте під час застілля, швидко завірусилось у TikTok.

"Мене звуть Джесс — я дружка нареченої, найкраща жінка, але не покоївка. У кімнаті Ніколь безлад, тож нехай хтось з цим розбереться без мене", — звернулась до гостей Розен.

Наречена була шокована таким коментарем, але відразу почала сміятися, прикриваючи обличчя білою хустинкою.

Джесс продовжила: "Десь рік тому я отримала повідомлення від Ніколь: "Джесіко, можеш перевірити, чи є в цих трьох готелях вільні місця для проведення весілля в лютому 2024 року?". Я дуже здивувалася й запитала, невже вона заручилася без мого відома, й почула у відповідь: "Ні, але я вийду заміж наступного року — з Раяном або без нього".

У цей момент всі присутні почали реготали в істериці.

"І ось сьогодні ми нарешті тут. Шлях до цієї радісної події був просто неймовірним… Я не можу уявити свого життя без Ніколь. Розумію, як мені пощастило мати таку кузину, яка стала найкращою подругою та сестрою. Ти досягаєш усього, за що берешся, і саме тому мені доводиться лише наздоганяти, бо ти вже підкорила Всесвіт".

На цих словах камера показує крупним планом наречену та її коханого, які витирають сльози.

"Коли я сказала Ніколь, що у мене алергія на яблука, наступного дня у неї також почалась алергія на яблука. Коли Ніколь зізналась, що зустрічається з хлопцем з міста Тенафлей, я теж собі такого знайшла", — додала Розен.

Глядачам показали лише уривок промови дружки, однак навіть цей фрагмент викликав величезний резонанс в інтернеті.

"Сльози на очах нареченого змусили мене ридати";

"Промова — першокласна, але реакція чоловіка — епічна";

"Наречений пережив 30 різних емоцій за 2 хвилини".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про бразильську інфлюенсерку Сабріну Лоу, яка мала стати дружкою на весіллі й не могла дочекатися, щоб супроводжувати свою подругу до вівтаря. Однак її радість була недовгою. За словами дівчини, наречена раптом вирішила, що не хоче бачити конкурентку на церемонії.

Крім того, ми розповідали, що у Великій Британії, як і в багатьох інших країнах, заборонено одружуватися вдруге, не розірвавши попередній шлюб. Однак це не завадило місцевому жителю організувати весілля зі своєю новою "дружиною", маючи узаконені стосунки з іншою жінкою.