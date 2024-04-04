Хотят празднования и молитвы: в США осужденные через суд требуют увидеть солнечное затмение

Истцами выступили 6 мужчин с разным религиозными убеждениями. Среди них мусульманин, баптист, адвентист седьмого дня, двое практикующих сантерию и даже атеист.

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В Ньйо-Йорке заключенные подали в суд на департамент исправительных учреждений штата из-за решения закрыть тюрьмы во время полного солнечного затмения в следующий понедельник. Они требуют разрешения наблюдать за этим природным явлением. Об этом сообщает издание АР.

В иске, который подали осужденные Вудборна, утверждается, что карантин 8 апреля нарушает конституционные права заключенных исповедовать свою веру и не позволяет им участвовать в религиозно значимом событии.

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Истцами выступили 6 мужчин с разным религиозными убеждениями. Среди них мусульманин, баптист, адвентист седьмого дня, двое практикующих сантерию и даже атеист.

"Солнечное затмение является редким природным явлением, которое имеет большое религиозное значение для многих. Небесное событие, которое в последний раз можно было увидеть в США в 2017 году и не увидят в стране снова до 2044 года, требует сбора, празднования, поклонения и молитвы, — говорится в жалобе.

Напомним, что в тюрьме Венесуэлы осужденные настроили себе бассейны и рестораны и завели фламинго. На территории исправительного учреждения осужденные обустроили мини-город с благами всеми цивилизации — водными горками, зоопарком и СПА-бассейнами.

Ранее сообщалось, что в тюрьме Руанды Гитарама, которая считается самой негуманной в мире, заключенные едят гнилые трупы, чтобы остаться в живых. Многие заключенные здесь ждут приговора суда, иногда более 10 лет.