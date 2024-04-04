Хочуть святкування і молитви: в США засуджені через суд вимагають побачити сонячне затемнення

Позивачами виступили 6 чоловіків з різним релігійними переконаннями. Серед них мусульманин, баптист, адвентист сьомого дня, двоє практикуючих сантерію і навіть атеїст.

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У Ньйо-Йорку ув'язнені подали до суду на департамент виправних установ штату через рішення закрити в'язниці під час повного сонячного затемнення наступного понеділка. Вони вимагають дозволу спостерігати за цим природним явищем. Про це повідомляє видання АР.

У позові, який подали засуджені Вудборна, стверджується, що карантин 8 квітня порушує конституційні права в’язнів сповідувати свою віру і не дозволяє їм брати участь у релігійно значущій події.

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Позивачами виступили 6 чоловіків з різним релігійними переконаннями. Серед них мусульманин, баптист, адвентист сьомого дня, двоє практикуючих сантерію і навіть атеїст.

"Сонячне затемнення є рідкісним природним явищем, яке має велике релігійне значення для багатьох. Небесна подія, яку востаннє можна було побачити в США в 2017 році і не побачать в країні знову до 2044 року, вимагає збору, святкування, поклоніння і молитви, — йдеться в скарзі.

Нагадаємо, що у в'язниці Венесуели засуджені набудували собі басейни та ресторани і завели фламінго. На території виправного закладу засуджені облаштували мінімісто з благами усіма цивілізації — водними гірками, зоопарком та СПА-басейнами.

Раніше повідомлялося, що у в’язниці Руанди Гітарама, яка вважається найнегуманнішою у світі, ув’язнені їдять гнилі трупи, щоб залишитися в живих. Багато в'язнів тут чекають на вирок суду, іноді понад 10 років.