На Рівненщині суд покарав чоловіка читанням "Кайдашевої сім'ї": що він накоїв

Крім повісті Нечуй-Левицького засуджений має також досконало вивчити "Право власності" та "Спадкове право", щоб усвідомити скоєний ним злочин проти сестри.

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В Рівненській області судили чоловіка, який обікрав рідну сестру. Як покарання суддя призначив йому читати "Спадкове право" і повість "Кайдашева сім'я". Про це йдеться у вироку Гощанського районного суду Рівненської області.

За матеріалами справи, чоловік скоїв крадіжку у сестри, винісши з її дому інвентар на понад 6 тисяч гривень. Він зірвав замок з господарської будівлі та забрав інвентар, який, за його словами, належав йому.

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Зокрема, чоловік поцупив плоскогубці, пилки, ломи, цвяхи, зубрила, шурупи, газовий і розвідний ключі, сокири, кусачки і плетений кошик.

В суді обвинувачений заявив, що забрав своє майно, яке він нібито придбав, коли мешкав у тому будинку. За його словами, він попереджав сестру про те, що прийде, аби забрати своє майно, але її на момент його візиту не було вдома.

На суді він звинуватив потерпілу в тому, що вона неправомірно звернулася в поліцію.

У сестри обвинуваченого своя версія подій. За її словами, брат неодноразово до неї навідувався, коли дізнався, що її чоловіка мобілізували до ЗСУ. Жінка стверджувала в суді, що він ламав замки, викидав речі, а також постійно їй погрожував.

"Майно, яке стало предметом злочину, як і будинок, потерпіла частково отримала у спадщину за заповітом після смерті матері, частково придбала сама та її чоловік. Обвинуваченого було виписано звідти за рішенням суду. Брату мати нічого не залишила, тому він погрожував потерпілій, що відбере хату, або спалить. Один з возів, які забрав обвинувачений, вона віддала йому добровільно, крім того, дозволила забрати деякі інші речі: плуг, виорювач, інструменти, бочку, зварювальний апарат", — йдеться у вироку суду.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши свідків, суд ухвалив рішення призначити чоловіку покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, замінивши його іспитовим терміном на 1 рік. Також згідно із вироком суду в цей час він має перечитати "розділ І "Права власності", книги "Право власності та інші речові права" та "Спадкове право" ЦКУ, прочитати роман "Кайдашева сім`я", написаний 1878 року".

Нагадаємо, що 25 березня 2023 року повідомлялося що засуджена до п’яти років за ґратами голова Харківського адмінсуду не визнала провину. Поки жінка перебувала на свободі, вона була призвана на військову службу.