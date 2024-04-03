На Ровненщине суд наказал мужчину чтением "Кайдашевой семьи": что он натворил

Кроме повести Нечуй-Левицкого осужденный должен также в совершенстве изучить "Право собственности" и "Наследственное право", чтобы осознать совершенное им преступление против сестры.

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В Ривненской области судили мужчину, который обокрал родную сестру. В качестве наказания судья назначил ему читать "Наследственное право" и повесть "Кайдашева семья". Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ривненской области.

По материалам дела, мужчина совершил кражу у сестры, вынеся из ее дома инвентарь на более 6 тысяч гривен. Он сорвал замок с хозяйственной постройки и забрал инвентарь, который, по его словам, принадлежал ему.

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В частности, мужчина украл плоскогубцы, пилы, ломы, гвозди, зубрила, шурупы, газовый и разводной ключи, топоры, кусачки и плетеную корзину.

В суде обвиняемый заявил, что забрал свое имущество, которое он якобы приобрел, когда жил в том доме. По его словам, он предупреждал сестру о том, что придет, чтобы забрать свое имущество, но ее на момент его визита не было дома.

На суде он обвинил потерпевшую в том, что она неправомерно обратилась в полицию.

У сестры обвиняемого своя версия событий. По ее словам, брат неоднократно к ней наведывался, когда узнал, что ее мужа мобилизовали в ВСУ. Женщина утверждала в суде, что он ломал замки, выбрасывал вещи, а также постоянно ей угрожал.

"Имущество, которое стало предметом преступления, как и дом, потерпевшая частично получила в наследство по завещанию после смерти матери, частично приобрела сама и ее муж. Обвиняемый был выписан оттуда по решению суда. Брату мать ничего не оставила, поэтому он угрожал потерпевшей, что отберет дом, или сожжет. Один из телег, которые забрал обвиняемый, она отдала ему добровольно, кроме того, позволила забрать некоторые другие вещи: плуг, вспахиватель, инструменты, бочку, сварочный аппарат", — говорится в приговоре суда.

Исследовав материалы дела и заслушав свидетелей, суд принял решение назначить мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, заменив его испытательным сроком на 1 год. Также согласно приговору суда в это время он должен перечитать "раздел I "Права собственности", книги "Право собственности и другие вещные права" и "Наследственное право" ГКУ, прочитать роман "Кайдашева семья", написанный в 1878 году".

Напомним, что 25 марта 2023 года сообщалось что приговоренная к пяти годам за решеткой председатель Харьковского админсуда не признала вину. Пока женщина находилась на свободе, она была призвана на военную службу.