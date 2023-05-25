Избежала заключения: осужденная за взятку судья обжаловала приговор и мобилизовалась, — СМИ

Журналистики рассказали, что приговоренная к пяти годам за решеткой глава Харьковского админсуда не признала вину. Пока женщина была на свободе, она была призвана на военную службу.

Related video

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приостановила производство по жалобам обвиняемой Ольги Панченко и ее адвокатов. Об этом проинформировали в издании "Судебный репортер".

В материале говорится, что глава Харьковского административного суда была признана виновной в передаче 3000 долларов судье Елене Заичко за принятие нужного решения. За это женщина была приговорена к 5 годам лишения свободы, однако за решеткой так и не оказалась.

"Панченко вину не признала и приговор оспорила. Пока приговор не вступил в законную силу, она оставалась на свободе", — объяснили журналисты.

На заседание апелляционного суда, как передали медийщики, харьковская судья не пришла. Однако ее защитник предоставил фотокопию выписки из приказа командира от 21 марта, согласно которому Панченко была зачислена в списки личного состава воинской части в качестве санитарного инструктора медицинского пункта 4 стрелкового батальона.

Поскольку Панченко мобилизована, адвокат попросил остановить рассмотрение дела, что и сделал суд до увольнения осужденной с военной службы.

В Едином государственном реестре досудебных решений опубликовано определение ВАКС от 15 мая. В нем говорится об остановке судебного производства по апелляционным жалобам из-за призвания осужденной во время мобилизации. Должность и дата назначения совпадают с данными, опубликованными в СМИ. В документе говорится, что он "обжалованию не подлежит".

Напомним, в 2020 году Ольгу Панченко разоблачили СБУ и НАБУ. По данным следствия, она оказывала давление на одну из судей для вынесения необходимого постановления по административному делу, касающегося земельного вопроса.

Также 25 мая стало известно, что несовершеннолетний житель Бахмута приговорен к 10 годам заключения за сотрудничество с российскими спецслужбами.