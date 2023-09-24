У в'язниці Венесуели засуджені набудували собі басейни та ресторани і завели фламінго (фото)

На території виправного закладу засуджені облаштували мінімісто з благами усіма цивілізації — водними гірками, зоопарком та СПА-басейнами.

Related video

У Венесуелі в пенітенціарномуй центрі Токорон у штаті Арагуа сили безпеки відновили контроль над в’язницею, яка багато років контролювалась бандами. Про це повідомляє CNN.

В’язниця Токорон, одна з найбільших у країні, раніше перебувала під прямим контролем ув’язнених, багато з яких були членами потужного транснаціонального злочинного угруповання "Трен де Арагуа" ("Поїзд Арагуа"), названого на честь штату, в якому, за даними міністерства інформації Венесуели, розташована Токорон.

У середу венесуельські сили безпеки, включаючи армію та національну гвардію, провели спецоперацію за участі понад 11 000 співробітників, щоб відновити контроль над територією в'язниці.

Фламінго у в'язниці Токорон

Міністр внутрішніх справ Венесуели Реміхіо Себальос заявив, що операція була успішною, а 80 лідерів банди були затримані.

"Ми повністю ліквідували групу лідерів так званого "Трен де Арагуа". Вони пішли", — сказав він CNN.

Після "звільнення" в'язниці журналістам провели екскурсію у виправному закладі. Тут за останні роки в’язні побудували басейн і кілька ресторанів.

Басейни у в'язниці Токорон

За даними міністерства інформації Венесуели, після операції тисячі ув'язнених були переведені в інші в'язниці. Однак родичі в'язнів заперечують ці заяви.

Ресторан у в'язниці Токорон

Хоча банди часто керують в’язницями у Венесуелі, пенітенціарна установа Токорон була сумнозвісною в країні і в останні роки стала символом нездатності уряду Венесуели відновити контроль.