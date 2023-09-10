Усередині "найгіршої в'язниці світу: у Руанді в'язні їдять гнилі трупи, щоб вижити (фото)

В'язниця розрахована на 400 осіб, але в ній перебувають близько 8000 тисяч засуджених. Через брак місць на території закладу засуджені змушені стояти на прогулянках, а також жити у стічних водах.

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У в’язниці Руанди Гітарама, яка вважається найнегуманнішою у світі, ув’язнені їдять гнилі трупи, щоб залишитися в живих. Багато в'язнів тут чекають на вирок суду, іноді понад 10 років. Про це повідомляє Daily Star.

У виправному закладі перебувають ґвалтівники, грабіжники і найжорстокіші вбивці. В'язниця була побудована в 1960 році як житло для британських робітників. Пізніше його перетворили на в'язницю, розраховану на утримання близько 400 ув'язнених.

Умови тут такі, що ув’язненим часто не залишається іншого вибору, як просто стояти через брак місця, усередині, де перебуває близько 8000 осіб, попри те, що зараз місткість в’язниці становить від 1300 до 3000 осіб.

Повідомляється, що тільки в 1995 році тут загинуло понад 1000 чоловіків. Навіть сьогодні сморід фекалій і гнилої плоті відчувається на відстані до милі.

У звітах стверджується, що через погані умови у в'язниці Гітарама щодня можуть померти кілька в'язнів. Також повідомлялося, що каналізаційної системи тут немає, тому засуджені мусять босоніж копатися у власних фекаліях або спати просто у стічних водах.

Правозахисні організації протестували проти жахливих умов у в'язниці протягом десятиліть, але не змогли покращити умови.

Швейцарська організація International Bridges to Justice є лише однією з організацій, яка виступає за припинення жорстокого поводження з ув’язненими у в’язниці, деякі з яких чекають без суду аж 16 років.

З огляду на те, що деякі злочинці відбувають довічне ув’язнення після вчинення найжахливіших злочинів (у деяких випадках відбувають кілька довічних ув’язнень), поширена думка, що їм "нічого втрачати", тому вони вчиняють більш жахливі вчинки, щоб заслужити повагу з боку колег-злочинців.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Російської Федерації виступило з пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених.

Раніше повідомлялося, що журналіста засудили до 20 років в'язниці за репортаж про циклон. Медійник відвідав постраждале місто, щоб розповісти про наслідки урагану, який забрав життя понад 140 осіб. Багато жертв були членами переслідуваної меншини рохінджа і проживали в таборах для внутрішньо переміщених осіб.