У Німеччині судитимуть 98-річного колишнього охоронця нацистського концтабору, — ЗМІ

У ФРН чоловіка звинувачують у пособництві та підбурюванні до вбивства тисяч ув'язнених Заксенгаузена. На момент ймовірного скоєння злочинів він був неповнолітнім.

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У Німеччині було висунуто обвинувачення 98-річному колишньому охоронцю концентраційного табору Заксенхаузен. Про це повідомляє BBC із посиланням на німецьку владу.

За даними прокурора міста Гіссен, обвинувачений працював у Заксенгаузені в 1943-1945 роках. Повідомляється, що, бувши неповнолітнім, він сприяв "жорстоким і підступним убивствам тисяч ув'язнених".

Очікується, що судове засідання відбуватиметься в місті Ханау, відповідно до законодавства у справах неповнолітніх. Ім'я обвинуваченого не розголошується.

Як зазначають журналісти, 2022 року в Німеччині було також засуджено ще одного колишнього охоронця Заксенгаузена. Суд визнав 101-річного чоловіка в пособництві вбивству 3518 осіб під час Голокосту.

Концтабір Заксенгаузен був побудований в'язнями та відкритий в 1936 році. Вважається, що через нього пройшли близько 200 000 людей, приблизно половина ув'язнених там померли.

Нагадаємо, 27 квітня стало відомо про смерть найстарішого нацистського злочинця. Колишній охоронець концтабору Заксенгаузен Йозеф Шютц помер у віці 102 років. У червні минулого року його визнали винним у співучасті у вбивствах 3 518 ув'язнених концтабору з 1942-го до 1945 року.

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