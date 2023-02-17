Чеський журнал порівняв Путіна з Гітлером на своїй новій обкладинці (фото)

У свіжому номері чеського тижневика Reflex російського президента Володимира Путіна зобразили на тлі підпису: "Хочу поїхати на Олімпіаду".

Чеський громадсько-політичний журнал Reflex помістив на обкладинку свого останнього випуску президента Російської Федерації Володимира Путіна, одягненого в нацистську форму. Він позує на тлі Ейфелевої вежі. Новий номер представлено на сайті Ikiosek.cz.

Зображення російського президента доповнено написом: "Хочу поїхати на Олімпіаду". Імовірно, у випуску порушується тема дискусій про недопуск російських спортсменів до Олімпійських ігор, які відбудуться 2024 року в Парижі.

[ + – ] Володимир Путін на обкладинці Reflex

Обкладинка також, імовірно, є посиланням на знімок Адольфа Гітлера, зроблений 1940 року в Парижі після укладання перемир'я в Комп'єнському лісі.

[ + – ] Адольф Гітлер у Парижі

Номер із подібним посиланням видання Reflex випустило в березні 2014 року. Журнал прикрасила карикатура на російського лідера, який демонструє нацистське вітання.

[ + – ] Обкладинка Reflex у 2014 році

Reflex також помістив Володимира Путіна на свою обкладинку в червні 2014 року, назвавши президента РФ "крижаним королем крижаного режиму".

"Зимова олімпіада 2014: ігри Путіна за будь-яку ціну", — йшлося в прев'ю статті про російського лідера.

[ + – ] Путін на обкладинці Reflex

Нагадаємо, що торішній травневий випуск Vogue Czechoslovakia був присвячений Україні. Журнал уперше у своїй історії вийшов без фото й будь-яких зображень на обкладинці та був оформлений у кольорах українського прапора.

[ + – ] Vogue Czechoslovakia

Фокус також писав про те, що на Євробаченні-2023 Чехію представить гурт VESNA, до складу якого входить уродженка Росії Олеся Очеповська. Учасниці колективу виступають проти війни в Україні, а приспів конкурсної пісні My sister's crown ("Корона моєї сестри") звучить українською мовою.

Ще ми писали про те, що в німецьких містах розпочалася підготовка до карнавальної ходи, яка пройде 20 лютого. Зокрема, німці підготували візки з лідером Росії Володимиром Путіним, який цілує чорта, і вампіром в образі президента РФ, який пропускає світ через м'ясорубку.