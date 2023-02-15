"Путін цілується з чортом" і "президент-вампір": у Німеччині готуються до карнавалу (фото)

Цього року німці приготували "особливу" роль для російського лідера Володимира Путіна. На знаменитому карнавалі з'являться одразу кілька візків із фігурами глави країни-агресора.

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У Кельні й інших містах Німеччини розпочали підготовку до карнавальної ходи, яка відбудеться 20 лютого. Про це в середу, 15 лютого, повідомили в "Телеграм"-каналі німецького телеканалу Deutsche Welle.

На карнавалі традиційно представлять карикатурні "скульптури" на політичну тематику. Зокрема, німці підготували візки з лідером Росії Володимиром Путіним, який цілує чорта, вампіром в образі президента РФ, який прокручує світ через м'ясорубку, та багато іншого.

Кельнський карнавал

Кельнський карнавал є одним з найпопулярніших світових ход. Щорічно він проходить не лише в Кельні, а й в інших містах Німеччини. Традиції свята сягають XIX століття.

[ + – ] Фігури на карнавалі в Кельні у 2012 році Фото: Вiкiпедiя

Згідно з Вікіпедією, головні персонажі кельнського карнавалу — Принц, Діва та Селянин. Вони є "володарями" карнавалу, представляючи його на всіх офіційних заходах на карнавалі та поза ним: на засіданнях карнавальних товариств, на весіллях їхніх членів, на офіційних заходах, що відбуваються в період "карнавальної сесії".

Німці заздалегідь готують фігури, як правило, політиків із пап'є-маше, а в день ходи з гордістю вивозять їх на візках у карнавальній ході.

Раніше повідомлялося, що Рада з благополуччя тварин Індії опублікувала заяву, де 14 лютого оголошувалося "Днем коров'ячих обіймів".

Також нагадаємо, 1 лютого Фокус писав, що в Естонії встановили величезну скульптуру президента Володимира Зеленського. Пам'ятник встановили в місті Тирва, він виконаний у вигляді Статуї свободи.