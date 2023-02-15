"Путин целуется с чертом" и "президент-вампир": в Германии готовятся к карнавалу (фото)

В этом году немцы уготовили "особую" роль для российского лидера Владимира Путина. На знаменитом карнавале появятся сразу несколько тележек с фигурами главы страны-агрессора.

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В Кельне и других городах Германии начали подготовку к карнавальному шествию, которое пройдет 20 февраля. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в телеграм-канале немецкого телеканала Deutsche Welle.

На карнавале традиционно представят карикатурные "скульптуры" на политическую тематику. В частности, немцы подготовили повозки с лидером России Владимиром Путиным, который целует черта, вампиром в образе президента РФ, который прокручивает мир через мясорубку и многое другое.

Кельнский карнавал

Кельнский карнавал является одним их самых популярных мировых шествий. Ежегодно он проходит не только в Кельне, но и в других городах Германии. Традиции праздника восходят к XIX веку.

[ + – ] Фигуры на карнавале в Кельне в 2012 году Фото: Википедия

Согласно Википедии, главные персонажи кельнского карнавала: Принц, Дева и Крестьянин. Они являются "властителями" карнавала, представляя его на всех официальных мероприятиях на карнавале и вне его: на заседаниях карнавальных обществ, на свадьбах их членов, на официальных мероприятиях, проходящих в период "карнавальной сессии".

Немцы заранее готовят фигуры, как правило, политиков из папье-маше, а в день шествия с гордостью вывозят их на тележках в составе карнавального шествия.

Ранее сообщалось, что Совет по благополучию животных Индии опубликовал заявление, в котором 14 февраля объявлялось "Днем коровьих объятий".

Также напомним, 1 февраля Фокус писал, что в Эстонии установили огромную скульптуру президента Владимира Зеленского. Памятник установили в городе Тырва, он выполнен в виде Статуи свободы.