"День коровьих объятий": в Индии попытались переименовать День святого Валентина, — CNN (фото)

Власти рассчитывали, что подмена праздника одновременно повысит "эмоциональное богатство" граждан и нанесет удар по "западному культурному импорту". Но вместо этого интернет "взорвался" мемами и различными насмешками.

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6 февраля Совета по благополучию животных Индии опубликовал заявление, в котором 14 февраля объявлялось "Днем коровьих объятий". Об этом 12 февраля сообщил американский телеканал CNN.

Совет назвал коров "основой индийской культуры и сельской экономики".

"Корова является "дарителем всего, обеспечивая богатство человечества" благодаря своей "питательной природе", — сказано в объявлении.

В Совете по благополучию заявили, что стремление обнимать коров является частью усилий по продвижению "ведических" или священных индуистских традиций, которые, как оно утверждает, были разрушены влиянием Запада.

"Ведические традиции почти на грани исчезновения из-за прогресса [западной] культуры с течением времени. Ослепление западной цивилизации привело к тому, что наша физическая культура и наследие почти забыты", — говорится в заявлении.

В течение нескольких дней после публикации объявления пользователи сети и СМИ высмеивали план правительства, публикуя мемы, на которых коровы убегают от влюбленных мужчин, а также размещали видеозаписи жестоких столкновений между животными и людьми.

Коровья наука

Отмечается, что это не первый раз, когда правительство вызывает шум своей политикой в отношении коров, убийство или употребление которых в пищу считается грехом для многих индусов, составляющих около 80% 1,3 миллиарда жителей Индии.

Продажа и забой животных запрещены на большей части территории страны, и животных часто оставляют свободно бродить по улицам и дорогам в истощенном виде, где автомобилисты должны быть осторожны, чтобы не сбить их.

В 2019 году в Индии было создано Агентство по защите коров, известное как Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA), которое занимается в частности "просвещением" населения в области необходимых знаний о коровах. В RKA даже планировали провести национальный экзамен по "коровьим наукам", но были вынуждены отказаться от идеи после того, как учебная программа вызвала широкую критику из-за ненаучных утверждений о животном.

Среди нескольких утверждений, в 54-страничном учебном пособии по проведению экзамена говорилось, что крупномасштабная деятельность скотобоен приводит к сильным землетрясениям, предполагая, что боль, возникающая при массовом забое скота, может вызвать стресс, достаточный для сейсмической активности.

Без предоставления доказательств в нем также утверждалось, что местные коровы производят молоко лучшего качества по сравнению с "экзотическими коровами".

Ранее Фокус составил подборку фильмов на 14 февраля. В списках фильмов ко Дню святого Валентина чаще всего упоминается классика: "Титаник", "Дом у озера", "Амели" и "Завтрак у Тиффани".

Также Фокус писал о лучших десертах с вином, которые можно приготовить на День святого Валентина.