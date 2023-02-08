Вкусно и с хмельком. Лучшие десерты со спиртным ко Дню святого Валентина

День всех влюбленных идеально подходит для того, чтобы попробовать что-то оригинальное.

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Вино, как водится, обязательный атрибут романтического вечера. И скоро будет отличный день, чтобы откупорить бутылочку и дополнить ею свой ужин – 14 февраля, он же День святого Валентина, он же День всех влюбленных.

Но провести генеральную тренировку можно уже сегодня, ведь 8 февраля в мире отмечают День предложения руки и сердца.

И в такой день можно порадовать себя оригинальным десертом, в состав которого уже входит вино. Ведь с ним все становится лучше.

Сабайон с ягодами

Сабайон — это один из самых известных в мире десертов. Традиционно, его готовят в Италии. Придумал, как его иногда называют "яичный пунш", великий итальянский повар XVI века Бартоломео Скаппи. Скаппи готовил для пяти пап и множества кардиналов и славился своим виртуозным кулинарным искусством.

Ингредиенты:

Шесть яичных желтков;

Сливки 35% — 125 мл;

Сахар — 125 гр;

Белое вино — 35 мл;

Ванильный экстракт — 3 мл;

Щепотка соли, свежие ягоды.

Поместите яичные желтки в миску, добавьте сахар и вино и тщательно взбейте. Можно сделать это венчиком, или миксером. Желтки должны увеличиться в размере примерно в четыре раза и стать пышными. В отдельной миске взбейте сливки, аккуратно добавьте их к желткам и тщательно, но осторожно перемешайте. Лучше это сделать силиконовой лопаточкой. Сабайон отправьте в холодильник хотя бы на полчаса. Подавайте в порционных стаканчиках, украсив свежими ягодами, или фруктами, а также листиками мяты.

Груши в вине

Груши в вине — это традиционный десерт винодельческого региона Божоле, принадлежащий к кухне Бургундии и Лиона. Он прост, как все гениальное. Груши томятся в специях и вине, пока не приобретут пряный аромат.

Ингредиенты:

Шесть груш;

Красное сухое вино — 750 мл;

Сахар — 150 гр;

Одна палочка корицы;

Пара гвоздичек;

Одна звездочка бадьяна (аниса);

Кардамон — 4 зернышка;

Один апельсин.

Влейте вино в кастрюлю, в которую груши можно поставить вертикально. Добавьте корицу, гвоздику, бадьян, кардамон, сахар и цедру одного апельсина. Доведите винную смесь до кипения и варите около пяти минут. Груши очистите от кожуры, оставив плодоножки, низ срежьте, чтобы они были устойчивыми. Варите их в вине со специями около двадцати минут. После снимите кастрюлю с огня и дайте грушам остыть. Подавайте в глубокой тарелке, полив винным соусом.

Печеный инжир с красным вином, орехами и маскарпоне

Инжир появился тысячи лет назад в Южной Аравии, оттуда распространился по всему миру и стал популярным. С ним готовят десерты, салаты и мясные блюда.

Ингредиенты:

Один стакан красного сухого вина;

Полстакана сахара;

Бальзамический уксус — 0,3 ст. л.;

Сушеный инжир — 450 гр;

Грецкие орехи — 100 гр;

Сыр маскарпоне — 120 гр.

Подготовьте инжир. Срежьте у плодов плодоножки. Вино, бальзамический уксус и сахар смешайте в кастрюле с толстым дном и варите на умеренном огне, пока сахар полностью не растворится. Добавьте в кастрюлю инжир и варите еще пять минут. Перелейте содержимое кастрюли в огнеупорную форму для выпечки, посыпьте жареными грецкими орехами и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около получаса. За это время инжир станет мягким и впитает в себя почти всю жидкость. После выключьте духовку и пусть он потомится еще минут пятндацать. Подавайте инжир, полив сиропом, в котором он запекался и свежим сыром маскарпоне.

Также вы можете приготовить вкуснейший десерт тирамису, но без яиц и маскарпоне, которые обычно входят в рецептуру.