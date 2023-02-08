Вкусно и с хмельком. Лучшие десерты со спиртным ко Дню святого Валентина
День всех влюбленных идеально подходит для того, чтобы попробовать что-то оригинальное.
Вино, как водится, обязательный атрибут романтического вечера. И скоро будет отличный день, чтобы откупорить бутылочку и дополнить ею свой ужин – 14 февраля, он же День святого Валентина, он же День всех влюбленных.
Но провести генеральную тренировку можно уже сегодня, ведь 8 февраля в мире отмечают День предложения руки и сердца.
И в такой день можно порадовать себя оригинальным десертом, в состав которого уже входит вино. Ведь с ним все становится лучше.
Сабайон с ягодами
Сабайон — это один из самых известных в мире десертов. Традиционно, его готовят в Италии. Придумал, как его иногда называют "яичный пунш", великий итальянский повар XVI века Бартоломео Скаппи. Скаппи готовил для пяти пап и множества кардиналов и славился своим виртуозным кулинарным искусством.
Ингредиенты:
- Шесть яичных желтков;
- Сливки 35% — 125 мл;
- Сахар — 125 гр;
- Белое вино — 35 мл;
- Ванильный экстракт — 3 мл;
- Щепотка соли, свежие ягоды.
Поместите яичные желтки в миску, добавьте сахар и вино и тщательно взбейте. Можно сделать это венчиком, или миксером. Желтки должны увеличиться в размере примерно в четыре раза и стать пышными. В отдельной миске взбейте сливки, аккуратно добавьте их к желткам и тщательно, но осторожно перемешайте. Лучше это сделать силиконовой лопаточкой. Сабайон отправьте в холодильник хотя бы на полчаса. Подавайте в порционных стаканчиках, украсив свежими ягодами, или фруктами, а также листиками мяты.
Груши в вине
Груши в вине — это традиционный десерт винодельческого региона Божоле, принадлежащий к кухне Бургундии и Лиона. Он прост, как все гениальное. Груши томятся в специях и вине, пока не приобретут пряный аромат.
Ингредиенты:
- Шесть груш;
- Красное сухое вино — 750 мл;
- Сахар — 150 гр;
- Одна палочка корицы;
- Пара гвоздичек;
- Одна звездочка бадьяна (аниса);
- Кардамон — 4 зернышка;
- Один апельсин.
Влейте вино в кастрюлю, в которую груши можно поставить вертикально. Добавьте корицу, гвоздику, бадьян, кардамон, сахар и цедру одного апельсина. Доведите винную смесь до кипения и варите около пяти минут. Груши очистите от кожуры, оставив плодоножки, низ срежьте, чтобы они были устойчивыми. Варите их в вине со специями около двадцати минут. После снимите кастрюлю с огня и дайте грушам остыть. Подавайте в глубокой тарелке, полив винным соусом.
Печеный инжир с красным вином, орехами и маскарпоне
Инжир появился тысячи лет назад в Южной Аравии, оттуда распространился по всему миру и стал популярным. С ним готовят десерты, салаты и мясные блюда.
Ингредиенты:
- Один стакан красного сухого вина;
- Полстакана сахара;
- Бальзамический уксус — 0,3 ст. л.;
- Сушеный инжир — 450 гр;
- Грецкие орехи — 100 гр;
- Сыр маскарпоне — 120 гр.
Подготовьте инжир. Срежьте у плодов плодоножки. Вино, бальзамический уксус и сахар смешайте в кастрюле с толстым дном и варите на умеренном огне, пока сахар полностью не растворится. Добавьте в кастрюлю инжир и варите еще пять минут. Перелейте содержимое кастрюли в огнеупорную форму для выпечки, посыпьте жареными грецкими орехами и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около получаса. За это время инжир станет мягким и впитает в себя почти всю жидкость. После выключьте духовку и пусть он потомится еще минут пятндацать. Подавайте инжир, полив сиропом, в котором он запекался и свежим сыром маскарпоне.
Также вы можете приготовить вкуснейший десерт тирамису, но без яиц и маскарпоне, которые обычно входят в рецептуру.