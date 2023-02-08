Смачно і з хмільком. Найкращі десерти зі спиртним до Дня святого Валентина

День усіх закоханих ідеально підходить для того, щоб спробувати щось оригінальне.

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Вино, як правило, обов'язковий атрибут романтичного вечора. І скоро буде чудовий день, щоб відкоркувати пляшечку і доповнити нею свою вечерю — 14 лютого, він же День святого Валентина, він же День усіх закоханих.

Але провести генеральне тренування можна вже сьогодні, адже 8 лютого у світі відзначають День пропозиції руки та серця.

І в такий день можна порадувати себе оригінальним десертом, до складу якого вже входить вино. Адже з ним усе стає кращим.

Сабайон з ягодами

Сабайон — це один із найвідоміших у світі десертів. Традиційно його готують в Італії. Вигадав, як його іноді називають "яєчний пунш", великий італійський кухар XVI століття Бартоломео Скаппі. Скаппі готував для п'яти пап та безлічі кардиналів і славився своїм віртуозним кулінарним мистецтвом.

Інгредієнти:

шість яєчних жовтків;

вершки 35% — 125 мл;

цукор — 125 гр;

біле вино — 35 мл;

ванільний екстракт — 3 мл;

дрібка солі, свіжі ягоди.

Помістіть яєчні жовтки в миску, додайте цукор і вино та ретельно збийте. Можна зробити це вінчиком або міксером. Жовтки повинні збільшитися у розмірі приблизно в чотири рази і стати пишними. В окремій мисці збийте вершки, обережно додайте їх до жовтків і ретельно, але обережно перемішайте. Краще це зробити силіконовою лопаткою. Сабайон відправте в холодильник хоч би на пів години. Подавайте в порційних стаканчиках, прикрасивши свіжими ягодами або фруктами, а також листочками м'яти.

Груші у вині

Груші у вині — це традиційний десерт виноробного регіону Божоле, що належить до кухні Бургундії та Ліону. Він простий, як і все геніальне. Груші тушкуються у спеціях і вині, поки не набудуть пряного аромату.

Інгредієнти:

шість груш;

червоне сухе вино — 750 мл;

цукор — 150 г;

одна паличка кориці;

пара гвоздичок;

одна зірочка бодяна (анісу);

кардамон — 4 зернятка;

один апельсин.

Влийте вино в каструлю, в яку можна поставити груші вертикально. Додайте корицю, гвоздику, бодян, кардамон, цукор і цедру одного апельсина. Доведіть винну суміш до кипіння та варіть приблизно п'ять хвилин. Груші очистіть від шкірки, залишивши плодоніжки, зріжте низ, щоб вони були стійкими. Варіть їх у вині зі спеціями приблизно 20 хвилин. Після цього зніміть каструлю з вогню і дайте охолонути грушам. Подавайте в глибокій тарілці, поливаючи винним соусом.

Печений інжир із червоним вином, горіхами та маскарпоне

Інжир з'явився тисячі років тому у Південній Аравії, звідти поширився по всьому світу та став популярним. З ним готують десерти, салати та м'ясні страви.

Інгредієнти:

одна склянка червоного сухого вина;

півсклянки цукру;

бальзамічний оцет — 0,3 ст. л.;

сушений інжир — 450 г;

волоські горіхи — 100 г;

сир маскарпоне — 120 г.

Підготуйте інжир. Зріжте у плодів плодоніжки. Вино, бальзамічний оцет і цукор змішайте в каструлі з товстим дном і варіть на помірному вогні, поки цукор повністю не розчиниться. Додайте до каструлі інжир і варіть ще п'ять хвилин. Перелийте вміст каструлі у вогнетривку форму для випічки, посипте смаженими волоськими горіхами і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів приблизно пів години. За цей час інжир стане м'яким і вбере майже всю рідину. Після вимкніть духовку й нехай він потомиться ще хвилин п'ятнадцять. Подавайте інжир, поливши сиропом, у якому він запікався і свіжим сиром маскарпоне.

Також ви можете приготувати найсмачніший десерт тирамісу, але без яєць та маскарпоне, які зазвичай входять до рецептури.