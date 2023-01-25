Оригінальний десерт. Рецепт Тирамісу без маскарпоне та яєць

Маскарпоне та яйця — обов'язковий атрибут класичного Тирамісу, але можна обійтися і без них.

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Класичний десерт Тирамісу готується із сиром маскарпоне та мигдальними печивами савоярді, але є й варіації на тему цього популярного десерту без цих інгредієнтів. А також без яєць.

Тирамісу без яєць

Інгредієнти:

молоко — 250 г;

цукор — 100 г;

борошно — 180 г;

рослинна олія — 60 г;

розпушувач — 10 г;

сіль, ванілін.

Для крему:

молоко — 500 мл;

цукор — 150 г;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

вершкове масло — 200 г;

вершки 33% — 250 г;

лимонний сік — 1-2 ст. л.

Для просочення:

кава — 100 г;

цукор — 2 ч. л.;

какао-порошок посипати торт зверху.

Спочатку готуємо тісто. Наливаємо в миску молоко, додаємо цукор, борошно, розпушувач, олію і трохи ваніліну. Перемішуємо силіконовою лопаткою. Тісто вийде за консистенцією як густа сметана. Виливаємо його на квадратному деко, застеляному пергаментом. І відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо приблизно 15 хвилин. І залишаємо охолоджуватися прямо на деко.

Готуємо крем. Змішуємо кукурудзяний крохмаль, цукор, молоко. І перемішуємо вінчиком. Ставимо на плиту й доводимо до кипіння на невеликому вогні, помішуючи вінчиком. Ставимо охолоджуватися. Коли крем охолоне, а масло розм'якшиться, збиваємо масло до білого і додаємо потроху крем, поки весь не використовуємо. Крем відправляємо остигати в холодильник.

Тепер збиваємо холодні вершки. У крем додаємо столову ложку лимонного соку й обережно перемішуємо з вершками, щоб крем вийшов ніжний і повітряний.

Збираємо торт. Краще це робити у роз'ємній формі. Вирізаємо круглий корж, просочуємо його кавою з цукром, або без. Кладемо у форму, зверху крем, зверху залишки бісквіту і знову крем. Так поки крем і бісквіт не закінчиться. Зверху прикрашаємо кремом і присипаємо какао-порошком.

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