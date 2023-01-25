Оригинальный десерт. Рецепт Тирамису без маскарпоне и яиц
Маскарпоне и яйца – обязательный атрибут классического Тирамису, но можно обойтись и без них.
Классический десерт Тирамису готовится с сыром маскарпоне и миндальными печеньями савоярди, но есть и вариации на тему этого популярного десерта без этих ингредиентов. А также без яиц.
Тирамису без яиц
Ингредиенты:
- Молоко — 250 гр;
- Сахар — 100 гр;
- Мука — 180 гр;
- Растительное масло — 60 гр;
- Разрыхлитель — 10 гр;
- Соль, ванилин
Для крема:
- Молоко — 500 мл;
- Сахар — 150 гр;
- Кукурузный крахмал — 40 гр;
- Сливочное масло — 200 гр;
- Сливки 33% — 250 гр;
- Лимонный сок — 1-2 ст. л.
Для пропитки:
- Кофе — 100 гр;
- Сахар — 2 ч. л.;
- Какао-порошок, чтобы посыпать торт сверху.
Сначала готовим тесто. Наливаем в мисочку молоко, добавляем сахар, муку, разрыхлитель, масло растительное и немного ванилина. Перемешиваем силиконовой лопаточкой. Тесто получится по консистенции, как густая сметана. Выливаем его на квадратном противне, застеленном пергаментом. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем около 15 минут. И оставляем остывать прямо на противне.
Готовим крем. Смешиваем кукурузный крахмал, сахар, молоко. И перемешиваем венчиком. Ставим на плиту и доводим до кипения на небольшом огне, помешивая венчиком. Ставим остывать. Когда крем остынет, а масло размягчится, взбиваем масло добела и добавляем понемногу крем, пока весь не используем. Крем отправляем остывать в холодильник.
Теперь взбиваем холодные сливки. В крем добавляем столовую ложку лимонного сока и осторожно перемешиваем со сливками, чтобы крем получился нежный и воздушный.
Собираем торт. Лучше это делать в разъемной форме. Вырезаем круглый корж, пропитываем его кофе с сахаром, или без. Кладем в форму, сверху крем, сверху остатки бисквита и снова крем. Так, пока крем и бисквит не кончится. Сверху украшаем кремом и присыпаем какао-порошком.
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