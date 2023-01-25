Оригинальный десерт. Рецепт Тирамису без маскарпоне и яиц

Маскарпоне и яйца – обязательный атрибут классического Тирамису, но можно обойтись и без них.

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Классический десерт Тирамису готовится с сыром маскарпоне и миндальными печеньями савоярди, но есть и вариации на тему этого популярного десерта без этих ингредиентов. А также без яиц.

Тирамису без яиц

Ингредиенты:

Молоко — 250 гр;

Сахар — 100 гр;

Мука — 180 гр;

Растительное масло — 60 гр;

Разрыхлитель — 10 гр;

Соль, ванилин

Для крема:

Молоко — 500 мл;

Сахар — 150 гр;

Кукурузный крахмал — 40 гр;

Сливочное масло — 200 гр;

Сливки 33% — 250 гр;

Лимонный сок — 1-2 ст. л.

Для пропитки:

Кофе — 100 гр;

Сахар — 2 ч. л.;

Какао-порошок, чтобы посыпать торт сверху.

Сначала готовим тесто. Наливаем в мисочку молоко, добавляем сахар, муку, разрыхлитель, масло растительное и немного ванилина. Перемешиваем силиконовой лопаточкой. Тесто получится по консистенции, как густая сметана. Выливаем его на квадратном противне, застеленном пергаментом. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем около 15 минут. И оставляем остывать прямо на противне.

Готовим крем. Смешиваем кукурузный крахмал, сахар, молоко. И перемешиваем венчиком. Ставим на плиту и доводим до кипения на небольшом огне, помешивая венчиком. Ставим остывать. Когда крем остынет, а масло размягчится, взбиваем масло добела и добавляем понемногу крем, пока весь не используем. Крем отправляем остывать в холодильник.

Теперь взбиваем холодные сливки. В крем добавляем столовую ложку лимонного сока и осторожно перемешиваем со сливками, чтобы крем получился нежный и воздушный.

Собираем торт. Лучше это делать в разъемной форме. Вырезаем круглый корж, пропитываем его кофе с сахаром, или без. Кладем в форму, сверху крем, сверху остатки бисквита и снова крем. Так, пока крем и бисквит не кончится. Сверху украшаем кремом и присыпаем какао-порошком.

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