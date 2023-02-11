Самые любимые. Топ-14 фильмов на День святого Валентина

Конечно, есть обязательный набор кино для Дня всех влюбленных, но 14 февраля вовсе необязательно ограничивать себя только мелодрамами.

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День святого Валентина отмечается 14 февраля и хоть есть множество сценариев, как лучше провести этот день со своей второй половинкой, чаще всего многие пары выбирают заказ угощения на дом, и просмотр любимого фильма в обнимку с бокалом вина.

В списках фильмов к 14 февраля чаще всего упоминается классика: "Титаник", "Дом у озера", "Амели" и "Завтрак у Тиффани", словом те картины, которые вызывают самые разнообразные эмоции и провоцируют на обнимашки в самые трогательные или даже пугающие (как в "Титанике") моменты.

Фокус составил свой рейтинг лучших фильмов для Дня святого Валентина. На любой вкус и под любое вино с угощением.

Роман с камнем (1984)

[ + – ] Трейлер фильма "Роман с камнем"

"Роман с камнем" и его сиквел "Жемчужина Нила" даже сейчас смотрятся свежо и оригинально. И все дело в прекрасных актерах: Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер составили отличный дуэт, который мужественно продирался через джунгли, убегал от мрачных злодеев и даже спасал будущее целой страны. И все это, не забывая про собственные чувства.

За бортом (1997)

[ + – ] Трейлер фильма "За бортом"

Романтическая комедия с Голди Хоун и Куртом Расселом, которая получила рекордное количество ремейков, причем даже в Южной Корее и Украине. История избалованной богачки, которая теряет память и оказывается в компании обиженного ею плотника и его неуправляемых детей, остается популярной и сейчас. А пара Хоун и Рассела до сих пор считается одной из самых крепких в Голливуде.

Смертельный союз (1991)

[ + – ] Трейлер фильма "Смертельный союз"

Фантастический фильм с Рутгером Хауэром и Мими Роджерс. Хауэр, прежде всего, известен ролями в фильмах "Бегущий по лезвию" и "Леди-ястреб", причем последний считается классикой романтического фентези. Но "Смертельный союз" в прямом смысле рассказывают историю двух заключенных из будущего, которые связаны до смерти, ведь если они отдаляться друг от друга, то просто погибнут. Отличный боевик в стиле классических 1990-х с оригинальным сюжетом.

Скорость (1994)

[ + – ] Трейлер фильма "Скорость"

Приключенческий фильм с Киану Ривзом и Сандрой Буллок, как и его сиквел – это классика. Но второй фильм, конечно, не так впечатляет, потому что Ривза уже в нем нет, но зато есть любовь и огромный неуправляемый океанский лайнер. Но история любви, зарождающаяся в экстремальных условиях – это всегда достойно просмотра.

Взрыв из прошлого (1999)

[ + – ] Трейлер фильма "Взрыв из прошлого"

Романтическая комедия с Алисией Сильверстоун и Бренданом Фрэйзером, который тогда был на пике карьеры. Фильм с абсурдным сюжетом про молодого человека, который всю сознательную жизнь просидел в бомбоубежище, потому что его отец решил, что началась Третья мировая война. Выйдя на поверхность через 35 лет, Адам оказывается в безумном мире конца 1990-х и, конечно, влюбляется.

Мулен Руж (2001)

[ + – ] Трейлер фильма "Мулен Руж"

Баз Лурманн признанный мастер мюзиклов. Но "Мулен Руж" стоит особняком, потому что он роскошно снят, в нем играют прекрасная Николь Кидман и не менее прекрасный Юэн Макгрегор, а также звучат популярные хиты в неожиданной обработке. Это история несчастной любви, но она слишком красива, чтобы ее пропустить. К тому же в фильме можно посмотреть на баснословно дорогое бриллиантовое ожерелье, которое надевает Сатин, героиня Кидман. Его стоимость более миллиона долларов.

Остров (2005)

[ + – ] Трейлер фильма "Остров"

Фантастический фильм, в котором главные роли исполнили Юэн Макгрегор и Скарлетт Йоханссон. Молодая пара, которая живет в идеальном мире со здоровой едой и позитивными настроениями, ожидая отбытия на некий "Остров", начинает испытывать чувства друг к другу, которые строго пресекаются. А выбираясь из своего кокона, они понимают, что на пути их любви стоит что-то куда большее, чем им кажется.

Звездная пыль (2007)

[ + – ] Трейлер фильма "Звездная пыль"

Яркое и оригинальное фентези по сказке Нила Геймана с блестящим актерским составом. Например Роберту Де Ниро тут досталась оригинальная роль сурового капитана пиратского корабля, у которого есть неожиданная тайна, а Мишель Пфайффер играет злобную ведьму. Но это еще и история любви. Правда, чтобы добраться до счастливого финала, влюбленным придется преодолеть немало сложностей.

Предложение (2009)

[ + – ] Трейлер фильма "Предложение"

Романтическая комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом, которые признанные мастера в жанре романтических комедий. История о бизнес-леди Маргарет, которой срочно нужно выйти замуж, чтобы остаться в США, полна забавных ситуаций и милых нелепостей. И это правда смешно.

Джанго освобожденный (2012)

[ + – ] Трейлер фильма "Джанго освобожденный"

Квентин Тарантино снял спагетти-вестерн, но получилась история про то, как Джанго готов на все, чтобы спасти свою возлюбленную из лап злобного рабовладельца. Фильм получился без недостатков, и каждый актер в нем оказался на своем месте. Но всех обошел Леонардо ДиКаприо. Так что если любовная линия в фильме вас не особо заинтересует, то уж перестрелки, рискованные шутки и злобный мистер Кэнди точно подарят удовольствие.

Джон Уик (2014)

[ + – ] Трейлер фильма "Джон Уик"

История наемного убийцы, который теряет горячо любимую жену, а потом лишается и ее последнего подарка – щенка, — слишком хороша, чтобы ее пропустить. Тем более, что герой Киану Ривза хоть и убивает всех обидчиков, но делает это во имя любви.

Век Адалин (2015)

[ + – ] Трейлер фильма "Век Адалин"

Романтическое фентези про нестареющую красавицу Адалин (Блейк Лайвли), которая обречена проживать свою жизнь, теряя близких и любимых. Она очень успешна в бизнесе, но боится любви, зная, что ее избранник умрет раньше, чем она. Трогательная и интересная история с неоднозначной концовкой.

Звезда родилась (2018)

[ + – ] Трейлер фильма "Звезда родилась"

Режиссерский дебют Брэдли Купера, уже третий ремейк оригинального фильма 1937 года. Фильм с Купером и Леди Гага получился настолько хорошим и страстным, что после него певицу и актера даже заподозрили в романе. А их выступление на церемонии "Оскар" с треком их фильма до сих пор считается одним из лучших в истории кинопремии.

Первый встречный (2022)

[ + – ] Трейлер фильма "Первый встречный"

Дженнифер Лопес в этом фильме сыграла себя: суперзвезду, которая собиралась сделать из своей свадьбы шоу, но в последний момент узнала, что ее возлюбленный ей изменяет. И решила выйти замуж за первого встречного: скромного учителя. Это легкий и приятный фильм о истинности чувств и о том, как могут сойтись селебрити, чья жизнь всегда под прицелом фотокамер и "простой смертный".

Напомним, ранее Фокус писал о лучших десертах с вином, которые можно приготовить на День святого Валентина.