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Стиль жизни

Самые любимые. Топ-14 фильмов на День святого Валентина

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Фото: Universal Pictures | Кадр из фильма "Первый встречный" с Дженнифер Лопес

Конечно, есть обязательный набор кино для Дня всех влюбленных, но 14 февраля вовсе необязательно ограничивать себя только мелодрамами.

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День святого Валентина отмечается 14 февраля и хоть есть множество сценариев, как лучше провести этот день со своей второй половинкой, чаще всего многие пары выбирают заказ угощения на дом, и просмотр любимого фильма в обнимку с бокалом вина.

В списках фильмов к 14 февраля чаще всего упоминается классика: "Титаник", "Дом у озера", "Амели" и "Завтрак у Тиффани", словом те картины, которые вызывают самые разнообразные эмоции и провоцируют на обнимашки в самые трогательные или даже пугающие (как в "Титанике") моменты.

Фокус составил свой рейтинг лучших фильмов для Дня святого Валентина. На любой вкус и под любое вино с угощением.

Роман с камнем (1984)

Трейлер фильма "Роман с камнем"

"Роман с камнем" и его сиквел "Жемчужина Нила" даже сейчас смотрятся свежо и оригинально. И все дело в прекрасных актерах: Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер составили отличный дуэт, который мужественно продирался через джунгли, убегал от мрачных злодеев и даже спасал будущее целой страны. И все это, не забывая про собственные чувства.

За бортом (1997)

Трейлер фильма "За бортом"

Романтическая комедия с Голди Хоун и Куртом Расселом, которая получила рекордное количество ремейков, причем даже в Южной Корее и Украине. История избалованной богачки, которая теряет память и оказывается в компании обиженного ею плотника и его неуправляемых детей, остается популярной и сейчас. А пара Хоун и Рассела до сих пор считается одной из самых крепких в Голливуде.

Смертельный союз (1991)

Трейлер фильма "Смертельный союз"

Фантастический фильм с Рутгером Хауэром и Мими Роджерс. Хауэр, прежде всего, известен ролями в фильмах "Бегущий по лезвию" и "Леди-ястреб", причем последний считается классикой романтического фентези. Но "Смертельный союз" в прямом смысле рассказывают историю двух заключенных из будущего, которые связаны до смерти, ведь если они отдаляться друг от друга, то просто погибнут. Отличный боевик в стиле классических 1990-х с оригинальным сюжетом.

Скорость (1994)

Трейлер фильма "Скорость"

Приключенческий фильм с Киану Ривзом и Сандрой Буллок, как и его сиквел – это классика. Но второй фильм, конечно, не так впечатляет, потому что Ривза уже в нем нет, но зато есть любовь и огромный неуправляемый океанский лайнер. Но история любви, зарождающаяся в экстремальных условиях – это всегда достойно просмотра.

Взрыв из прошлого (1999)

Трейлер фильма "Взрыв из прошлого"

Романтическая комедия с Алисией Сильверстоун и Бренданом Фрэйзером, который тогда был на пике карьеры. Фильм с абсурдным сюжетом про молодого человека, который всю сознательную жизнь просидел в бомбоубежище, потому что его отец решил, что началась Третья мировая война. Выйдя на поверхность через 35 лет, Адам оказывается в безумном мире конца 1990-х и, конечно, влюбляется.

Мулен Руж (2001)

Трейлер фильма "Мулен Руж"

Баз Лурманн признанный мастер мюзиклов. Но "Мулен Руж" стоит особняком, потому что он роскошно снят, в нем играют прекрасная Николь Кидман и не менее прекрасный Юэн Макгрегор, а также звучат популярные хиты в неожиданной обработке. Это история несчастной любви, но она слишком красива, чтобы ее пропустить. К тому же в фильме можно посмотреть на баснословно дорогое бриллиантовое ожерелье, которое надевает Сатин, героиня Кидман. Его стоимость более миллиона долларов.

Остров (2005)

Трейлер фильма "Остров"

Фантастический фильм, в котором главные роли исполнили Юэн Макгрегор и Скарлетт Йоханссон. Молодая пара, которая живет в идеальном мире со здоровой едой и позитивными настроениями, ожидая отбытия на некий "Остров", начинает испытывать чувства друг к другу, которые строго пресекаются. А выбираясь из своего кокона, они понимают, что на пути их любви стоит что-то куда большее, чем им кажется.

Звездная пыль (2007)

Трейлер фильма "Звездная пыль"

Яркое и оригинальное фентези по сказке Нила Геймана с блестящим актерским составом. Например Роберту Де Ниро тут досталась оригинальная роль сурового капитана пиратского корабля, у которого есть неожиданная тайна, а Мишель Пфайффер играет злобную ведьму. Но это еще и история любви. Правда, чтобы добраться до счастливого финала, влюбленным придется преодолеть немало сложностей.

Предложение (2009)

Трейлер фильма "Предложение"

Романтическая комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом, которые признанные мастера в жанре романтических комедий. История о бизнес-леди Маргарет, которой срочно нужно выйти замуж, чтобы остаться в США, полна забавных ситуаций и милых нелепостей. И это правда смешно.

Джанго освобожденный (2012)

Трейлер фильма "Джанго освобожденный"

Квентин Тарантино снял спагетти-вестерн, но получилась история про то, как Джанго готов на все, чтобы спасти свою возлюбленную из лап злобного рабовладельца. Фильм получился без недостатков, и каждый актер в нем оказался на своем месте. Но всех обошел Леонардо ДиКаприо. Так что если любовная линия в фильме вас не особо заинтересует, то уж перестрелки, рискованные шутки и злобный мистер Кэнди точно подарят удовольствие.

Джон Уик (2014)

Трейлер фильма "Джон Уик"

История наемного убийцы, который теряет горячо любимую жену, а потом лишается и ее последнего подарка – щенка, — слишком хороша, чтобы ее пропустить. Тем более, что герой Киану Ривза хоть и убивает всех обидчиков, но делает это во имя любви.

Век Адалин (2015)

Трейлер фильма "Век Адалин"

Романтическое фентези про нестареющую красавицу Адалин (Блейк Лайвли), которая обречена проживать свою жизнь, теряя близких и любимых. Она очень успешна в бизнесе, но боится любви, зная, что ее избранник умрет раньше, чем она. Трогательная и интересная история с неоднозначной концовкой.

Звезда родилась (2018)

Трейлер фильма "Звезда родилась"

Режиссерский дебют Брэдли Купера, уже третий ремейк оригинального фильма 1937 года. Фильм с Купером и Леди Гага получился настолько хорошим и страстным, что после него певицу и актера даже заподозрили в романе. А их выступление на церемонии "Оскар" с треком их фильма до сих пор считается одним из лучших в истории кинопремии.

Первый встречный (2022)

Трейлер фильма "Первый встречный"

Дженнифер Лопес в этом фильме сыграла себя: суперзвезду, которая собиралась сделать из своей свадьбы шоу, но в последний момент узнала, что ее возлюбленный ей изменяет. И решила выйти замуж за первого встречного: скромного учителя. Это легкий и приятный фильм о истинности чувств и о том, как могут сойтись селебрити, чья жизнь всегда под прицелом фотокамер и "простой смертный".

Напомним, ранее Фокус писал о лучших десертах с вином, которые можно приготовить на День святого Валентина.