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Стиль життя

Найулюбленіші. Топ 14 фільмів на День святого Валентина

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Фото: Universal Pictures | Кадр із фільму "Вийду за тебе" із Дженніфер Лопес

Звісно, є обов'язковий набір кіно для Дня всіх закоханих, але 14 лютого зовсім необов'язково обмежувати себе лише мелодрамами.

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День святого Валентина відзначається 14 лютого і хоч є безліч сценаріїв, як краще провести цей день зі своєю другою половинкою, найчастіше багато пар вибирають замовлення частування додому і перегляд улюбленого фільму в обіймах з келихом вина.

У списках фільмів до 14 лютого найчастіше згадується класика: "Титанік", "Будинок біля озера", "Амелі" та "Сніданок у Тіффані", словом ті картини, які викликають найрізноманітніші емоції та провокують на обіймашки у найзворушливіші або навіть страхітливі (як у "Титаніку") моменти.

Фокус склав свій рейтинг найкращих фільмів для Дня святого Валентина. На будь-який смак та під будь-яке вино з частуванням.

Роман з каменем (1984)

Трейлери фильму "Роман з каменем"

"Роман з каменем" та його сіквел "Перлина Нілу" навіть зараз виглядають свіжо та оригінально. І вся річ у чудових акторах: Майкл Дуглас і Кетлін Тернер склали відмінний дует, який мужньо продирався через джунглі, тікав від похмурих лиходіїв і навіть рятував майбутнє цілої країни. І все це, не забуваючи про свої почуття.

За бортом (1997)

Трейлери фильму "За бортом"

Романтична комедія з Голді Хоун та Куртом Расселом, яка отримала рекордну кількість ремейків, причому навіть у Південній Кореї та Україні. Історія розпещеної багачки, яка втрачає пам'ять і опиняється в компанії скривдженого нею тесляра та його некерованих дітей, залишається популярною і зараз. А пара Хоун і Рассела досі вважається однією з найміцніших у Голлівуді.

Смертельна спілка (1991)

Трейлери фильму "Смертельний союз"

Фантастичний фільм з Рутгером Хауером та Мімі Роджерс. Хауер, перш за все, відомий ролями у фільмах "Той, що біжить по лезу" і "Леді-яструб", причому останній вважається класикою романтичного фентезі. Але "Смертельний союз" у прямому розумінні розповідають історію двох ув'язнених із майбутнього, які пов'язані до смерті, адже якщо вони віддалятимуться один від одного, то просто загинуть. Відмінний бойовик у стилі класичних 1990-х з оригінальним сюжетом.

Швидкість (1994)

Трейлер фільму "Швидкість"

Пригодницький фільм із Кіану Рівзом та Сандрою Буллок, як і його сіквел – це класика. Але другий фільм, звичайно, не так вражає, тому що Рівза вже в ньому немає, зате є кохання і величезний некерований океанський лайнер. Але історія кохання, що зароджується в екстремальних умовах, – це завжди гідно перегляду.

Вибух із минулого (1999)

Трейлер фільму "Вибух із минулого"

Романтична комедія з Алісією Сільверстоун та Бренданом Фрейзером, який тоді був на піку кар'єри. Фільм з абсурдним сюжетом про молоду людину, яка все свідоме життя просиділа у бомбосховищі, бо його батько вирішив, що почалася Третя світова війна. Вийшовши на поверхню через 35 років, Адам опиняється в шаленому світі кінця 1990-х і, звичайно, закохується.

Мулен Руж (2001)

Трейлери фильму "Мулен Руж"

Баз Лурманн визнаний майстер мюзиклів. Але "Мулен Руж" стоїть окремо, тому що його розкішно знято, в ньому грають прекрасна Ніколь Кідман і не менш прекрасний Юен Мак-Грегор, а також звучать популярні хіти в несподіваній обробці. Це історія нещасного кохання, але вона надто красива, щоб її пропустити. До того ж у фільмі можна подивитися на надзвичайно дороге діамантове намисто, яке надягає Сатін, героїня Кідман. Його вартість понад мільйон доларів.

Острів (2005)

Трейлер фільму "Острів"

Фантастичний фільм, у якому головні ролі виконали Юен Мак-Грегор та Скарлетт Йоханссон. Молода пара, яка живе в ідеальному світі зі здоровою їжею та позитивними настроями, очікуючи на відбуття на якийсь "Острів", починає відчувати почуття один до одного, які суворо припиняються. А вибираючись зі свого кокона, вони розуміють, що на шляху їхнього кохання стоїть щось куди більше, ніж їм здається.

Зоряний пил (2007)

Трейлер фільму "Зоряний пил"

Яскраве та оригінальне фентезі за казкою Ніла Геймана з блискучим акторським складом. Наприклад Роберту Де Ніро тут дісталася оригінальна роль суворого капітана піратського корабля, який має несподівана таємниця, а Мішель Пфайффер грає злісну відьму. Але це ще й історія кохання. Щоправда, щоб дістатися щасливого фіналу, закоханим доведеться подолати чимало труднощів.

Пропозиція (2009)

Трейлери фильму "Пропозиція"

Романтична комедія з Сандрою Буллок та Райаном Рейнольдсом, які визнані майстрами у жанрі романтичних комедій. Історія про бізнес-леді Маргарет, якій терміново потрібно вийти заміж, щоб залишитися в США, сповнена кумедних ситуацій та милих безглуздостей. І це справді смішно.

Джанґо вільний (2012)

Трейлери фильму "Джанґо вільний"

Квентін Тарантіно зняв спагетті-вестерн, але вийшла історія про те, як Джанго готовий на все, щоб врятувати свою кохану з лап злісного рабовласника. Фільм вийшов без недоліків, і кожен актор у ньому опинився на своєму місці. Але всіх обійшов Леонардо Ді Капріо. Так що якщо любовна лінія у фільмі вас не особливо зацікавить, то перестрілки, ризиковані жарти і злобний містер Кенді точно подарують задоволення.

Джон Уік (2014)

Трейлер фільму "Джон Уік"

Історія найманого вбивці, який втрачає улюблену дружину, а потім позбавляється і її останнього подарунка — цуценя, — занадто гарна, щоб її пропустити. Тим паче, що герой Кіану Рівза хоч і вбиває всіх кривдників, але робить це в ім'я кохання.

Вік Адалін (2015)

Трейлер фільму "Століття Адалін"

Романтичне фентезі про нестаріючу красуню Адалін (Блейк Лайвлі), яка приречена проживати своє життя, втрачаючи близьких та коханих. Вона дуже успішна в бізнесі, але боїться кохання, знаючи, що її обранець помре раніше, ніж вона. Зворушлива та цікава історія з неоднозначною кінцівкою.

Народження зірки

Трейлер фільму "Народження зірки"

Режисерський дебют Бредлі Купера, вже третій ремейк оригінального фільму 1937 року. Фільм з Купером та Леді Гага вийшов настільки гарним і пристрасним, що після нього співачку та актора навіть запідозрили у романі. А їхній виступ на церемонії "Оскар" з треком їхнього фільму досі вважається одним із найкращих в історії кінопремії.

Вийду за тебе (2022)

Трейлери фильму "Вийду за тебе"

Дженніфер Лопес у цьому фільмі зіграла себе: суперзірку, яка збиралася зробити зі свого весілля шоу, але в останній момент дізналася, що її коханий їй зраджує. І вирішила вийти заміж за першого зустрічного: скромного вчителя. Це легкий і приємний фільм про істинність почуттів і про те, як можуть зійтися селебріті, життя якого завжди під прицілом фотокамер і "простий смертний".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі десерти з вином, які можна приготувати на День святого Валентина.