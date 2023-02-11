Найулюбленіші. Топ 14 фільмів на День святого Валентина

Звісно, є обов'язковий набір кіно для Дня всіх закоханих, але 14 лютого зовсім необов'язково обмежувати себе лише мелодрамами.

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День святого Валентина відзначається 14 лютого і хоч є безліч сценаріїв, як краще провести цей день зі своєю другою половинкою, найчастіше багато пар вибирають замовлення частування додому і перегляд улюбленого фільму в обіймах з келихом вина.

У списках фільмів до 14 лютого найчастіше згадується класика: "Титанік", "Будинок біля озера", "Амелі" та "Сніданок у Тіффані", словом ті картини, які викликають найрізноманітніші емоції та провокують на обіймашки у найзворушливіші або навіть страхітливі (як у "Титаніку") моменти.

Фокус склав свій рейтинг найкращих фільмів для Дня святого Валентина. На будь-який смак та під будь-яке вино з частуванням.

Роман з каменем (1984)

[ + – ] Трейлери фильму "Роман з каменем"

"Роман з каменем" та його сіквел "Перлина Нілу" навіть зараз виглядають свіжо та оригінально. І вся річ у чудових акторах: Майкл Дуглас і Кетлін Тернер склали відмінний дует, який мужньо продирався через джунглі, тікав від похмурих лиходіїв і навіть рятував майбутнє цілої країни. І все це, не забуваючи про свої почуття.

За бортом (1997)

[ + – ] Трейлери фильму "За бортом"

Романтична комедія з Голді Хоун та Куртом Расселом, яка отримала рекордну кількість ремейків, причому навіть у Південній Кореї та Україні. Історія розпещеної багачки, яка втрачає пам'ять і опиняється в компанії скривдженого нею тесляра та його некерованих дітей, залишається популярною і зараз. А пара Хоун і Рассела досі вважається однією з найміцніших у Голлівуді.

Смертельна спілка (1991)

[ + – ] Трейлери фильму "Смертельний союз"

Фантастичний фільм з Рутгером Хауером та Мімі Роджерс. Хауер, перш за все, відомий ролями у фільмах "Той, що біжить по лезу" і "Леді-яструб", причому останній вважається класикою романтичного фентезі. Але "Смертельний союз" у прямому розумінні розповідають історію двох ув'язнених із майбутнього, які пов'язані до смерті, адже якщо вони віддалятимуться один від одного, то просто загинуть. Відмінний бойовик у стилі класичних 1990-х з оригінальним сюжетом.

Швидкість (1994)

[ + – ] Трейлер фільму "Швидкість"

Пригодницький фільм із Кіану Рівзом та Сандрою Буллок, як і його сіквел – це класика. Але другий фільм, звичайно, не так вражає, тому що Рівза вже в ньому немає, зате є кохання і величезний некерований океанський лайнер. Але історія кохання, що зароджується в екстремальних умовах, – це завжди гідно перегляду.

Вибух із минулого (1999)

[ + – ] Трейлер фільму "Вибух із минулого"

Романтична комедія з Алісією Сільверстоун та Бренданом Фрейзером, який тоді був на піку кар'єри. Фільм з абсурдним сюжетом про молоду людину, яка все свідоме життя просиділа у бомбосховищі, бо його батько вирішив, що почалася Третя світова війна. Вийшовши на поверхню через 35 років, Адам опиняється в шаленому світі кінця 1990-х і, звичайно, закохується.

Мулен Руж (2001)

[ + – ] Трейлери фильму "Мулен Руж"

Баз Лурманн визнаний майстер мюзиклів. Але "Мулен Руж" стоїть окремо, тому що його розкішно знято, в ньому грають прекрасна Ніколь Кідман і не менш прекрасний Юен Мак-Грегор, а також звучать популярні хіти в несподіваній обробці. Це історія нещасного кохання, але вона надто красива, щоб її пропустити. До того ж у фільмі можна подивитися на надзвичайно дороге діамантове намисто, яке надягає Сатін, героїня Кідман. Його вартість понад мільйон доларів.

Острів (2005)

[ + – ] Трейлер фільму "Острів"

Фантастичний фільм, у якому головні ролі виконали Юен Мак-Грегор та Скарлетт Йоханссон. Молода пара, яка живе в ідеальному світі зі здоровою їжею та позитивними настроями, очікуючи на відбуття на якийсь "Острів", починає відчувати почуття один до одного, які суворо припиняються. А вибираючись зі свого кокона, вони розуміють, що на шляху їхнього кохання стоїть щось куди більше, ніж їм здається.

Зоряний пил (2007)

[ + – ] Трейлер фільму "Зоряний пил"

Яскраве та оригінальне фентезі за казкою Ніла Геймана з блискучим акторським складом. Наприклад Роберту Де Ніро тут дісталася оригінальна роль суворого капітана піратського корабля, який має несподівана таємниця, а Мішель Пфайффер грає злісну відьму. Але це ще й історія кохання. Щоправда, щоб дістатися щасливого фіналу, закоханим доведеться подолати чимало труднощів.

Пропозиція (2009)

[ + – ] Трейлери фильму "Пропозиція"

Романтична комедія з Сандрою Буллок та Райаном Рейнольдсом, які визнані майстрами у жанрі романтичних комедій. Історія про бізнес-леді Маргарет, якій терміново потрібно вийти заміж, щоб залишитися в США, сповнена кумедних ситуацій та милих безглуздостей. І це справді смішно.

Джанґо вільний (2012)

[ + – ] Трейлери фильму "Джанґо вільний"

Квентін Тарантіно зняв спагетті-вестерн, але вийшла історія про те, як Джанго готовий на все, щоб врятувати свою кохану з лап злісного рабовласника. Фільм вийшов без недоліків, і кожен актор у ньому опинився на своєму місці. Але всіх обійшов Леонардо Ді Капріо. Так що якщо любовна лінія у фільмі вас не особливо зацікавить, то перестрілки, ризиковані жарти і злобний містер Кенді точно подарують задоволення.

Джон Уік (2014)

[ + – ] Трейлер фільму "Джон Уік"

Історія найманого вбивці, який втрачає улюблену дружину, а потім позбавляється і її останнього подарунка — цуценя, — занадто гарна, щоб її пропустити. Тим паче, що герой Кіану Рівза хоч і вбиває всіх кривдників, але робить це в ім'я кохання.

Вік Адалін (2015)

[ + – ] Трейлер фільму "Століття Адалін"

Романтичне фентезі про нестаріючу красуню Адалін (Блейк Лайвлі), яка приречена проживати своє життя, втрачаючи близьких та коханих. Вона дуже успішна в бізнесі, але боїться кохання, знаючи, що її обранець помре раніше, ніж вона. Зворушлива та цікава історія з неоднозначною кінцівкою.

Народження зірки

[ + – ] Трейлер фільму "Народження зірки"

Режисерський дебют Бредлі Купера, вже третій ремейк оригінального фільму 1937 року. Фільм з Купером та Леді Гага вийшов настільки гарним і пристрасним, що після нього співачку та актора навіть запідозрили у романі. А їхній виступ на церемонії "Оскар" з треком їхнього фільму досі вважається одним із найкращих в історії кінопремії.

Вийду за тебе (2022)

[ + – ] Трейлери фильму "Вийду за тебе"

Дженніфер Лопес у цьому фільмі зіграла себе: суперзірку, яка збиралася зробити зі свого весілля шоу, але в останній момент дізналася, що її коханий їй зраджує. І вирішила вийти заміж за першого зустрічного: скромного вчителя. Це легкий і приємний фільм про істинність почуттів і про те, як можуть зійтися селебріті, життя якого завжди під прицілом фотокамер і "простий смертний".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі десерти з вином, які можна приготувати на День святого Валентина.