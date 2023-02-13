"День коров'ячих обіймів": в Індії спробували перейменувати День святого Валентина, — CNN (фото)

Влада розраховувала, що підміна свята одночасно підвищить "емоційне багатство" громадян і завдасть удару по "західному культурному імпорту". Але натомість інтернет "вибухнув" мемами та різними глузуваннями.

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6 лютого Рада з благополуччя тварин Індії опублікувала заяву, в якій 14 лютого оголошувалося "Днем коров'ячих обіймів". Про це повідомив американський телеканал CNN.

Рада назвала корів "основою індійської культури та сільської економіки".

"Корова є "дарівником всього, забезпечуючи багатство людства" завдяки своїй "поживній природі"", — сказано в оголошенні.

У Раді з благополуччя заявили, що прагнення обіймати корів є частиною зусиль щодо просування "ведичних" чи священних індуїстських традицій, які, як стверджується, були зруйновані впливом Заходу.

"Ведичні традиції майже на межі зникнення через прогрес [західної] культури з часом. Осліплення західної цивілізації призвело до того, що наша фізична культура та спадщина майже забуті", — йдеться у заяві.

Упродовж кількох днів після публікації оголошення користувачі мережі та ЗМІ висміювали план уряду, публікуючи меми, на яких корови тікають від закоханих чоловіків, а також розміщували відеозаписи жорстоких зіткнень між тваринами та людьми.

Коров'яча наука

Зазначається, що це не вперше, коли уряд викликає шум своєю політикою щодо корів, вбивство чи вживання яких у їжу вважається гріхом для багатьох індусів, що становлять близько 80% 1,3 мільярда жителів Індії.

Продаж та забій тварин заборонені на більшій частині території країни, і тварин часто залишають вільно блукати вулицями та дорогами у виснаженому вигляді, де автомобілісти повинні бути обережні, щоб не збити їх.

У 2019 році в Індії було створено Агентство захисту корів, відоме як Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA), яке займається зокрема "освітою" населення в області необхідних знань про корів. У RKA навіть планували провести національний іспит з "коров'ячих наук", але були змушені відмовитися від ідеї після того, як навчальна програма викликала широку критику через ненаукові твердження про тварину.

Серед кількох тверджень, у 54-сторінковому навчальному посібнику з проведення іспиту говорилося, що великомасштабна діяльність скотобоєнь призводить до сильних землетрусів, припускаючи, що біль, яка виникає при масовому вибої худоби, може спричинити стрес, достатній для сейсмічної активності.

Без надання доказів у ньому також стверджувалося, що місцеві корови виробляють молоко кращої якості, порівняно з "екзотичними коровами".

Раніше Фокус склав добірку фільмів на 14 лютого. У списках фільмів до Дня святого Валентина найчастіше згадується класика: "Титанік", "Будинок біля озера", "Амелі" та "Сніданок у Тіффані".

Також Фокус писав про найкращі десерти з вином, які можна приготувати на День святого Валентина.