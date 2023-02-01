В Эстонии установили огромную скульптуру Зеленского в виде статуи Свободы (фото)

Памятник украинскому президенту из песка создала община города Тырва, он будет стоять до победы Украины. Посмотреть на инсталляцию приехала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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В Эстонии в городе Тырва создали огромную скульптуру президента Украины Владимира Зеленского, который держит украинский герб. Она выполнена в стиле американской статуи Свободы. Ее показала премьер-министр страны Кая Каллас на своей странице в Instagram.

Гигантский памятник создан из песка, его намерены сохранить до победы нашей страны в войне с РФ.

По словам Каи Каллас, скульптуру создала община Тырвы. Политик также отметила, что эстонцы помогают Украине разными способами: плетут защитные сетки, создают окопные свечи.

"Поддержка эстонцами Украины непоколебима — признаки этого видны повсюду в Эстонии, люди плетут защитные сетки, делают окопные свечи, помогают другим способом. Местные жители в Тырве создали Парк Свободы, посвященный Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского. Они намерены сохранить его до тех пор, пока Украина не победит в войне", — написала она.

Напомним, 26 января в Минобороны рассказали, что Эстония направила Германии запрос на поставку в Украину кассетных боеприпасов, о которых попросили представители ВСУ. Таллин не видит проблемы в передачи этого вооружения, потому что обе стороны используют эти боеприпасы.

23 января СМИ писали, что Эстония может перекрыть Финский залив для российских судов. Официально в Таллине отрицают, что введение такой зоны связано с антироссийскими санкциями