Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, — Минобороны

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, он не видит проблемы в передаче этого оружия, поскольку "обе воюющие стороны используют на территории Украины эти боеприпасы".

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Эстония направила Германии запрос на поставку в Украину кассетных боеприпасов, о которых попросили представители ВСУ. Об этом сообщает ERR.

На вооружении Сил обороны Эстонии такие боеприпасы производства Германии находятся с 90-х годов, но на их реэкспорт понадобится разрешение властей ФРГ.

Несмотря на то, что такое оружие запрещено во многих странах, министра обороны Эстонии Ханно Певкура не видит проблемы в его передаче Киеву, поскольку, по его словам, "обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы".

"Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров", — сказал министр обороны, добавив, что о других подробностях рассказать не может.

По словам начальника отдела Сил обороны подполковника Каареля Мяэсалу, кассетный снаряд — это контейнер. При взрыве из него вылетают 63 маленьких гранаты, могущих, среди прочего, пробить броню БМП. У них большой радиус поражения, но эффективны они только на ровной местности.

Неразорвавшиеся элементы становятся, по сути, минами, и потому считаются особо опасными для гражданского населения. Однако в Украине было множество случаев их применения против сил противника и гражданских лиц.

"Применение таких снарядов и бомб в густонаселенных районах запрещено, но именно это россияне и делали, например, в Харькове", — объяснил сопрофессор кафедры международного права ТУ Рене Вярк.

Он также добавил, что использование таких боеприпасов для подавления сил противника на открытой местности может быть оправданным.

От согласия Германия зависит возможность поставок кассетных боеприпасов в Украину, однако Бундесвер отказался от их производства и использования, что может помешать договоренностям между Таллинном и Киевом.

Более 100 стран мира присоединились к конвенции о запрещении и нераспространении кассетных боеприпасов, но Эстония и Украина в их число не входят. Конвенция действует уже на протяжении 15 лет, но к ней не также не присоединились США, Китай и Израиль.

Напомним, что, по словам американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, всем было бы стыдно возвращаться в Германию на следующую встречу в формате "Рамштайн", если бы Берлин отказался поставлять танки.

Ранее Фокус сообщал, что Украине передадут усовершенствованные танки Abrams, но без секретной брони с обедненным ураном.