Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, — Міноборони

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, він не бачить проблеми у передаванні цієї зброї, оскільки "обидві сторони використовують на території України ці боєприпаси".

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Естонія надіслала Німеччині запит на постачання в Україну касетних боєприпасів, про які попросили представники ЗСУ. Про це повідомляє ERR.

На озброєнні сил оборони Естонії такі боєприпаси виробництва Німеччини знаходяться з 90-х років, але на їх реекспорт знадобиться дозвіл влади ФРН.

Незважаючи на те, що така зброя заборонена в багатьох країнах, міністр оборони Естонії Ханно Певкура не бачить проблеми у її передаванні Києву, оскільки, за його словами, "обидві сторони використовують на території України такі боєприпаси".

"Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів", — сказав міністр оборони, додавши, що про інші подробиці розповісти не може.

За словами начальника відділу Сил оборони підполковника Каареля Мяесала, касетний снаряд — це контейнер. У процесі вибуху з нього вилітають 63 маленькі гранати, які можуть, серед іншого, пробити броню БМП. Вони мають великий радіус ураження, але ефективні лише на рівній місцевості.

Елементи, що не розірвалися, стають, по суті, мінами, і тому вважаються особливо небезпечними для цивільного населення. Однак в Україні було багато випадків їх застосування проти сил противника та цивільних осіб.

"Застосування таких снарядів і бомб у густонаселених районах заборонено, але саме це росіяни і робили, наприклад, у Харкові", — пояснив співпрофесор кафедри міжнародного права ТУ Рене Вярк.

Він також додав, що використання таких боєприпасів для придушення сил противника на відкритій місцевості може бути виправданим.

Від згоди Німеччини залежить можливість постачання касетних боєприпасів в Україну, проте Бундесвер відмовився від їх виробництва та використання, що може завадити домовленостям між Таллінном і Києвом.

Понад 100 країн світу приєдналися до конвенції про заборону та нерозповсюдження касетних боєприпасів, але Естонія та Україна до них не входять. Конвенція діє вже протягом 15 років, але до неї також не приєдналися США, Китай та Ізраїль.

Нагадаємо, що, за словами американського сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема, всім було б соромно повертатися у Німеччину на наступну зустріч у форматі "Рамштайн", якби Берлін відмовився постачати танки.

Раніше Фокус повідомляв, що Україні передадуть удосконалені танки Abrams, але без секретної броні зі збідненим ураном.