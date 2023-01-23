Эстония может перекрыть Финский залив для российских судов (карта)

Официально в Таллине отрицают, что введение такой зоны связано с антироссийскими санкциями. Но по мнению экспертов, заблокировать суда РФ в этом районе является скрытым мотивом.

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Правительство Эстонии поручило министерствам в течение месяца проработать позицию относительно введения прилежащей зоны в Финском заливе для того, чтобы Таллин мог применять там свои законы и задерживать нарушителей в более широкой морской зоне. Об этом 17 января сообщало ERR cо ссылкой на главу МИД Урмаса Рейнсалу.

Согласно официальной позиции, введение прилежащей зоны дает возможность проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, это оказало бы положительное влияние на безопасность Эстонии, защиту окружающей среды, а также археологических и исторических объектов, найденных в море.

"Прилежащая зона стала бы дополнительной морской зоной, контролируемой Эстонией и выходящей за пределы 12-мильного территориального моря", — отметила директор бюро международного права МИД Кристи Ланд.

Как пояснил лектор юридического факультета Тартуского университета и научный сотрудник Норвежского центра морского права Александр Лотт, речь идет о морской зоне, которая примыкает к территориальному морю. Такая зона может быть установлена внутренним законодательством страны и позволит "осуществлять контроль, а также наказывать за различные нарушения его правовых актов".

При этом представитель МИД Эстонии отрицает, что введение прилежащей зоны связано с антироссийскими санкциями. Однако эксперт по морскому праву Лотт убежден, что это является скрытым мотивом Эстонии.

"Безусловно, прилежащая зона в первую очередь как раз и предназначена для введения таких мер. То есть [для контроля] судов, которые каким-то образом нарушают таможенное или налоговое законодательство прибрежного государства. Прилежащая зона — наиболее эффективный способ призвать их к порядку", — сказал Лотт.

Позиция Финляндии

Эстонская сторона ожидает, что к аналогичному решению придет и Финляндия, которая пока не ввела прилежащую зону, в отличие от Германии, Дании и Швеции.

"То, как Финляндия решит поступить, конечно, является ее суверенным решением, и Эстония никак на это не может повлиять. Но, безусловно, можно было бы всячески приветствовать, если бы Финляндия и Эстония решили ввести прилежащую зону совместно в рамках трансграничного сотрудничества", — добавил эксперт.

Что изменит введение прилежащей зоны

На данный момент между территориальными водами Финляндии и Эстонии проходит узкая полоса нейтральных вод, по которой российские суда следуют из Кронштадта и других портов Ленинградской области в Баренцево море.

Введение прилежащей зоны со стороны Эстонии, по мнению росСМИ, перекроет этот проход и даст возможность эстонцам требовать досмотр идущих там судов, в том числе военных.

Напомним, 23 января в Генштабе ВСУ сообщили, что Эстония передала Украине все свои 150-мм гаубицы FH70 и Д-30.

Ранее, 9 января, Bloomberg писал, что Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов и схему перевода их в пользу Украины. Речь идет о €300 млрд в резервах Центрального банка РФ и еще миллиардамах замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями.