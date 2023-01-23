Эстония передала Украине все свои 155-мм гаубицы FH70, – Генштаб ВСУ

В эстонском посольстве в Украине заявили, что они хотят создать прецедент, чтобы в других странах "не осталось оправданий", почему они не могут передавать вооружение для победы в войне.

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Посол Украины в Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что Таллин отдает Киеву все свои гаубицы FH70 и Д-30. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Эстонское правительство анонсировало самый большой пакет военной помощи на 113 млн евро. В него войдут все гаубицы, которые есть на вооружении.

"Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине и хотим в такой способ создать прецедент, чтобы в других странах не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", — заявил Кууск.

Поэтому ВСУ получат:

десятки гаубиц 155-мм FH70 и 122-мм Д-30

тысячи боеприпасов 155-мм калибра

сотни противотанковых гранатометов М2 Carl-Gustaf калибра 84-мм

средства поддержки артиллерийских подразделений

[ + – ] FH70

По данным справочника Military Balance 2022, на вооружении у Эстонии находится 24 гаубицы FH-70 и 36 Д-30. Также в Минобороны Украины поблагодарили союзников, которые присоединились к Таллинской декларации 9 стран. Общим решением они передадут Украине танки, артиллерию, средства ПВО, БМП и боеприпасы.

Напомним, 15 мая Италия анонсировала передачу Украине гаубиц FH70, которые имеют скорострельность до 6 выстрелов в минуту.

30 ноября бойцы 44-й артиллерийской бригады показали работу итальянских гаубиц FH70, которые уничтожают врага "при любой погоде".