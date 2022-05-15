Италия передаст Украине 155-мм гаубицы FH70: что известно

FH70 считается устаревшей артиллерийской системой, однако за счет автоматизированной загрузки снарядов опытный экипаж может делать выстрелы через каждые 10 секунд.

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Власти Италии отправят Украине более старую систему по сравнению с гаубицами M777, которые выпускает британская компания BAE Systems. Вместе с тем автоматизированная артиллерийская установка FH70 может быть достаточно эффективной на поле боя. Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

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"Благодаря автоматическому загрузчику капсюля и полуавтоматическому загрузчику снарядов, обученный экипаж может производить выстрел каждые 10 секунд", — говорится в публикации.

Гаубица FH70 155-мм

Буксируемая самодвижущаяся гаубица FH70 разрабатывалась с конца 60-х до начала 70-х годов прошлого века. В проекте, призванном заменить американскую 155-мм гаубицу M114, участвовали ФРГ, Великобритания, а позже и Италия. Оружейники задались цель целью создать мобильное оружие с высокой непрерывной скорострельностью и минимальным временем развертывания. Это аналог американской М198, которую начали выпускать в 1980 году.

Система производилась на предприятиях из упомянутых трех стран — Vickers Shipbuilding and Engineering, Rheinmetall, OTO Melara, а также по лицензии выпускалась на японском заводе Japan Steel Works.

Установка весит 8-9 тонн, радиус поражения — 24-30 км в зависимости от снарядов. FH70 находится на вооружении армий: Германии, Италии, Великобритании, Японии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов и ряда других стран.

Ранее Фокус сообщал, что Пентагон закупит для Украины тяжелую версию дронов-убийц Switchblade, которые могут пролетать более 40 км. Вес бронебойных беспилотников Heavier Switchblade 600 с противотанковыми боеголовками составляет 22 кг. В распоряжении ВСУ уже есть сто легких Switchblade 300.