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Военный Фокус Российско-украинская война

Италия передаст Украине 155-мм гаубицы FH70: что известно

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гаубица FH70, поставки оружия Украине,
Фото: Вики | Установка весит 8-9 тонн, радиус поражения — 24-30 км в зависимости от снарядов.

FH70 считается устаревшей артиллерийской системой, однако за счет автоматизированной загрузки снарядов опытный экипаж может делать выстрелы через каждые 10 секунд.

Власти Италии отправят Украине более старую систему по сравнению с гаубицами M777, которые выпускает британская компания BAE Systems. Вместе с тем автоматизированная артиллерийская установка FH70 может быть достаточно эффективной на поле боя. Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

"Благодаря автоматическому загрузчику капсюля и полуавтоматическому загрузчику снарядов, обученный экипаж может производить выстрел каждые 10 секунд", — говорится в публикации.

Гаубица FH70 155-мм

Буксируемая самодвижущаяся гаубица FH70 разрабатывалась с конца 60-х до начала 70-х годов прошлого века. В проекте, призванном заменить американскую 155-мм гаубицу M114, участвовали ФРГ, Великобритания, а позже и Италия. Оружейники задались цель целью создать мобильное оружие с высокой непрерывной скорострельностью и минимальным временем развертывания. Это аналог американской М198, которую начали выпускать в 1980 году.

Система производилась на предприятиях из упомянутых трех стран — Vickers Shipbuilding and Engineering, Rheinmetall, OTO Melara, а также по лицензии выпускалась на японском заводе Japan Steel Works.

Установка весит 8-9 тонн, радиус поражения — 24-30 км в зависимости от снарядов. FH70 находится на вооружении армий: Германии, Италии, Великобритании, Японии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов и ряда других стран.

Ранее Фокус сообщал, что Пентагон закупит для Украины тяжелую версию дронов-убийц Switchblade, которые могут пролетать более 40 км. Вес бронебойных беспилотников Heavier Switchblade 600 с противотанковыми боеголовками составляет 22 кг. В распоряжении ВСУ уже есть сто легких Switchblade 300.