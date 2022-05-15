Італія передасть Україні 155-мм гаубиці FH70: що відомо

FH70 вважається застарілою артилерійською системою, проте за рахунок автоматизованого завантаження снарядів досвідчений екіпаж може здійснювати постріли через кожні 10 секунд.

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Влада Італії відправить Україні старішу систему порівняно з гаубицями M777, які випускає британська компанія BAE Systems. Водночас автоматизована артилерійська установка FH70 може бути досить ефективною на полі бою. Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

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"Завдяки автоматичному завантажувачу капсуля і напівавтоматичному завантажувачу снарядів, навчений екіпаж може здійснювати постріл кожні 10 секунд", — йдеться у публікації.

Гаубиця FH70 155-мм

Буксирована гаубиця FH70, що рухається сама, розроблялася з кінця 60-х до початку 70-х років минулого століття. У проєкті, покликаному замінити американську 155-мм гаубицю M114, брали участь ФРН, Великобританія, а згодом й Італія. Зброярі поставили за мету створити мобільну зброю з високою безперервною скорострільністю і мінімальним часом розвороту. Це аналог американської М198, яку почали випускати у 1980 році.

Система вироблялася на підприємствах зі згаданих трьох країн — Vickers Shipbuilding and Engineering, Rheinmetall, OTO Melara, а також за ліцензією випускалася на японському заводі Japan Steel Works.

Установка важить 8-9 тонн, радіус ураження — 24-30 км залежно від снарядів. FH70 знаходиться на озброєнні армій: Німеччини, Італії, Великобританії, Японії, Естонії, Норвегії, Нідерландів та інших країн.

Раніше Фокус повідомляв, що Пентагон закупить для України важку версію дронів-убивць Switchblade, які можуть пролітати понад 40 км. Вага бронебійних безпілотників Heavier Switchblade 600 із протитанковими боєголовками становить 22 кг. У розпорядженні ЗСУ вже є сто легких Switchblade 300.