Естонія передала Україні всі свої 155-мм гаубиці FH70, – Генштаб ЗСУ

В естонському посольстві в Україні заявили, що хочуть створити прецедент, щоб в інших країнах "не залишилося виправдань", чому вони не можуть передавати озброєння для перемоги у війні.

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Посол України в Естонії в Україні Каімо Кууск заявив, що Таллінн віддає Києву всі свої гаубиці FH70 і Д-30. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Естонський уряд анонсував найбільший пакет військової допомоги на 113 млн євро. До нього увійдуть усі гаубиці, які є на озброєнні.

"Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні та хочемо у такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країнах не залишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", — заявив Кууск.

Тому ЗСУ отримають:

десятки гаубиць 155-мм FH70 та 122-мм Д-30;

тисячі боєприпасів 155-мм калібру;

сотні протитанкових гранатометів М2 Carl-Gustaf калібру 84-мм;

засоби підтримки артилерійських підрозділів.

[ + – ] FH70

За даними довідника Military Balance 2022, на озброєнні в Естонії знаходиться 24 гаубиці FH-70 та 36 Д-30. Також у Міноборони України подякували союзникам, які приєдналися до Талліннської декларації 9 країн. Спільним рішенням вони передадуть Україні танки, артилерію, засоби ППО, БМП та боєприпаси.

Нагадаємо, 15 травня Італія анонсувала передавання Україні гаубиць FH70, які мають скорострільність до 6 пострілів за хвилину.

30 листопада бійці 44-ї артилерійської бригади показали роботу італійських гаубиць FH70, які знищують ворога "за будь-якої погоди".