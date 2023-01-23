Естонія передала Україні всі свої 155-мм гаубиці FH70, – Генштаб ЗСУ
В естонському посольстві в Україні заявили, що хочуть створити прецедент, щоб в інших країнах "не залишилося виправдань", чому вони не можуть передавати озброєння для перемоги у війні.
Посол України в Естонії в Україні Каімо Кууск заявив, що Таллінн віддає Києву всі свої гаубиці FH70 і Д-30. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Естонський уряд анонсував найбільший пакет військової допомоги на 113 млн євро. До нього увійдуть усі гаубиці, які є на озброєнні.
"Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні та хочемо у такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країнах не залишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", — заявив Кууск.
Тому ЗСУ отримають:
- десятки гаубиць 155-мм FH70 та 122-мм Д-30;
- тисячі боєприпасів 155-мм калібру;
- сотні протитанкових гранатометів М2 Carl-Gustaf калібру 84-мм;
- засоби підтримки артилерійських підрозділів.
За даними довідника Military Balance 2022, на озброєнні в Естонії знаходиться 24 гаубиці FH-70 та 36 Д-30. Також у Міноборони України подякували союзникам, які приєдналися до Талліннської декларації 9 країн. Спільним рішенням вони передадуть Україні танки, артилерію, засоби ППО, БМП та боєприпаси.
Нагадаємо, 15 травня Італія анонсувала передавання Україні гаубиць FH70, які мають скорострільність до 6 пострілів за хвилину.
30 листопада бійці 44-ї артилерійської бригади показали роботу італійських гаубиць FH70, які знищують ворога "за будь-якої погоди".