Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Артилеристи ЗСУ показали роботу італійських гаубиць FH70 (фото)

італійські гаубиці в усі
Гаубиця FH70 у ЗСУ

Українським артилеристам для знищення окупантів потрібні дві умови — більше ворожих цілей та боєприпаси.

Related video

Артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола показали роботу італійських гаубиць FH70. Про це повідомляє пресслужба бригади.

"Воїни готові знищувати окупантів за будь-якої погоди. Їм потрібні лише дві умови — більше ворожих цілей та боєприпасів. Робота батареї FH70", — написали в бригаді.

гаубиці у все Fullscreen

Як пише "Мілітарний", про італійське походження гаубиць FH70 говорять артилерійські тягачі Iveco Astra SM 66.40 Prime Mover. Перед цим усі FH70 йшли з вантажівками MAN Kat 1 6x6 — це передані Естонією артилерійські гармати.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли про постачання гаубиць Україні в межах третього пакета військової допомоги.

Гаубиця FH70 Fullscreen
Гаубиця FH70
Гаубиця FH70 Fullscreen
Гаубиця FH70
Гаубиця FH70 Fullscreen
Гаубиця FH70
Гаубиця FH70 Fullscreen
Гаубиця FH70
Fullscreen
Тягач IVECO Fullscreen
Тягач IVECO
IVECO та FH70 Fullscreen
IVECO та FH70
Гаубиця FH70
Гаубиця FH70
Гаубиця FH70
Гаубиця FH70
Тягач IVECO
IVECO та FH70

FH70 — це саморухома гаубиця, яку розробили три країни — Велика Британія, Італія та ФРН. У 1976 році установку прийняли на озброєння. Вона має напівавтоматичну систему завантаження боєприпасів, що працює під будь-яким кутом. Завантажуючий лоток постачає боєприпас у казенник.

Нагадаємо, FH70 знищують ворожі сили з кінця травня.

Також ЗСУ отримали четверту РСЗВ LRU із Франції. Вона посилить українську армію.