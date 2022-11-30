Артилеристи ЗСУ показали роботу італійських гаубиць FH70 (фото)

Українським артилеристам для знищення окупантів потрібні дві умови — більше ворожих цілей та боєприпаси.

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Артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола показали роботу італійських гаубиць FH70. Про це повідомляє пресслужба бригади.

"Воїни готові знищувати окупантів за будь-якої погоди. Їм потрібні лише дві умови — більше ворожих цілей та боєприпасів. Робота батареї FH70", — написали в бригаді.

Як пише "Мілітарний", про італійське походження гаубиць FH70 говорять артилерійські тягачі Iveco Astra SM 66.40 Prime Mover. Перед цим усі FH70 йшли з вантажівками MAN Kat 1 6x6 — це передані Естонією артилерійські гармати.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли про постачання гаубиць Україні в межах третього пакета військової допомоги.

[ + – ] Гаубиця FH70 [ + – ] Гаубиця FH70 [ + – ] Гаубиця FH70 [ + – ] Гаубиця FH70 [ + – ] Тягач IVECO [ + – ] IVECO та FH70

FH70 — це саморухома гаубиця, яку розробили три країни — Велика Британія, Італія та ФРН. У 1976 році установку прийняли на озброєння. Вона має напівавтоматичну систему завантаження боєприпасів, що працює під будь-яким кутом. Завантажуючий лоток постачає боєприпас у казенник.

Нагадаємо, FH70 знищують ворожі сили з кінця травня.

Також ЗСУ отримали четверту РСЗВ LRU із Франції. Вона посилить українську армію.