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Самохідні гаубиці FH70 знищують ворога на передовій — Генштаб

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італійські гаубиці в Україні
FH70 уже працює на передовій

Раніше передачу гаубиць анонсувала Італія в межах третього пакету військової допомоги Україні.

Італійські причіпні самохідні гаубиці FH70 працюють на передовій. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у "Фейсбуці".

155-мм гаубиці вже працюють на передовій. Заявляється, що артилерія завдяки напівавтоматичному зарядженню снарядів може вести вогонь кожні 10 секунд при керуванні нею навченим екіпажем.

Однією з особливостей FH70 є те, що в ній вбудований двигун на 1,7 куб см, який живить гідравліку гаубиці при її переведенні в бойовий стан або навпаки. Він також дозволить рухатися гаубиці самостійно, хоч і на низькій швидкості. Установка здатна самостійно подолати до 20 км.

FH70 — це саморухлива гаубиця, яку розробляли з 1969 року. З 1976 року її прийняли на озброєння. Дальність стрільби становить 24-30 км, залежно від типу артилерійських снарядів. Обслуговує одну гаубицю екіпаж із 8 осіб. Стоїть на озброєнні низки країн НАТО та світу: Німеччини, Японії, Естонії, Нідерландів.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що Італія передасть Україні гаубиці FH70 у межах третього пакету військової допомоги ЗСУ.

Також Україні передадуть легкі гаубиці L119. Для цього українських військових навчатимуть інструктори з Нової Зеландії.