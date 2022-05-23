Україні передають гаубиці L119. Військових ЗСУ навчатимуть 30 інструкторів із Нової Зеландії

Нова Зеландія також надасть 40 систем наведення. Заплановано підготовку 230 українських артилеристів, на підготовку кожного окремого екіпажу піде близько тижня.

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Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн у понеділок, 23 травня, заявила, що керівництво новозеландської армії виділить Україні 30 військових інструкторів для навчання українських артилеристів роботі з артилерійською установкою L119. Про це повідомляє CNN.

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Навчання проходитиме у Великій Британії до кінця липня, але на територію України новозеландці не поїдуть. Заплановано підготовку 230 українських військовослужбовців, на підготовку кожного окремого екіпажу піде близько тижня.

Разом з інструкторами привезуть амуніцію, додаткове обладнання та системи наведення.

"Уряд відгукнувся на прохання допомогти з підготовкою Українських Збройних Сил, які протистоять російським атакам. Це допоможе їм у роботі з гарматами L119", — заявив новозеландський міністр оборони Пені Хенаре. За його словами, ЗСУ передадуть ще приблизно 40 систем наведення, а також амуніцію для тренування.

Основну частину інструкторів направлять вже цього тижня, решта військовослужбовців приїде незабаром. Підготовка, як очікують, розпочнеться наступного місяця.

Гаубиці L119

Зазвичай ці установки перевозять на поля битв на спеціальному транспорті, також можливе транспортування на гелікоптері для швидкого розгортання або доставлення в складно прохідні райони. Дальність пострілу гаубиці L119 становить 10 км, важить це знаряддя 1,9 тонни. Його довжина — 6,5 м, ширина — 1,8 м.

Постачання озброєнь в Україну з Нової Зеландії

Наразі Нова Зеландія надала військову підтримку Україні на 15,7 млн доларів, а також запровадила санкції проти Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилося відео застосування українською армією американських автоматичних гранатометів MK-19. Постачання автоматичних гранатометів MK-19 в Україну не широко анонсовані. Про них стало відомо за натовським класифікатором на партії вантажів.