Украине передают гаубицы L119. Военных ВСУ обучат 30 инструкторов из Новой Зеландии
Новая Зеландия также предоставит 40 систем наведения. Запланирована подготовка 230 украинских артиллеристов, на подготовку каждого отдельного экипажа уйдет порядка недели.
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник, 23 мая, заявила, что руководство новозеландской армии выделит Украине 30 военных инструкторов для обучения украинских артиллеристов работе с артиллерийской установкой L119. Об этом сообщает CNN.
Обучение будет происходить в Великобритании до конца июля, но на территорию Украины новозеландцы не поедут. Запланирована подготовка 230 украинских военнослужащих, на подготовку каждого отдельного экипажа уйдет порядка недели.
Вместе с инструкторами привезут амуницию, дополнительное оборудование и системы наведения.
"Правительство откликнулось на просьбу помочь с подготовкой Украинских Вооруженных Сил, которые противостоят российским атакам. Это поможет им в работе с пушками L119", — заявил новозеландский министр обороны Пени Энаре. По его словам, ВСУ передадут еще примерно 40 систем наведения, а также амуницию для тренировки.
Основная часть инструкторов будет направлена уже на этой неделе, остальная часть военнослужащих приедет в скором времени. Подготовка, как ожидается, начнется в следующем месяце.
Гаубицы L119
Легкие гаубицы L119 могут обеспечивать прямую огневую поддержку, либо вести огонь с закрытых позиций в радиусе свыше 10 км. Обычно эти установки перевозят на поля сражений на специальном транспорте, также возможна транспортировка на вертолете для быстрого развертывания или доставки в труднопроходимые районы. Это орудие весит 1,9 тонны, его длина — 6,5 м, ширина — 1,8 м.
Поставки вооружений в Украину из Новой Зеландии
К настоящему моменту Новая Зеландия оказала военную поддержку Украине на 15,7 млн долларов, а также ввела санкции против России.
Ранее Фокус сообщал, что появилось видео применения украинской армией американских автоматических гранатометов MK-19. Поставки автоматических гранатометов MK-19 в Украину не были широко анонсированы. О них стало известно по натовскому классификатору на партии грузов.