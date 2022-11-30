Артиллеристы ВСУ показали работу итальянских гаубиц FH70 (фото)

Украинским артиллеристам для уничтожения оккупантов нужно два условия — больше вражеских целей и боеприпасы.

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Артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола показали работу итальянских гаубиц FH70. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

"Воины готовы уничтожать оккупантов при любой погоде. Им нужны только два условия — больше вражеских целей и боеприпасов. Работа батареи FH70", — написали в бригаде.

Как пишет "Милитарный", об итальянском происхождении гаубиц FH70 говорят артиллерийские тягачи Iveco Astra SM 66.40 Prime Mover. Перед этим все FH70 шли с грузовиками MAN Kat 1 6x6 — это переданные Эстонией артиллерийские орудия.

Ранее итальянские СМИ сообщали о поставке гаубиц Украине в рамках третьего по счету пакета военной помощи.

[ + – ] Гаубица FH70 [ + – ] Гаубица FH70 [ + – ] Гаубица FH70 [ + – ] Гаубица FH70 [ + – ] Тягач IVECO [ + – ] IVECO и FH70

FH70 — это самодвижимая гаубица, которую разработали три страны — Великобритания, Италия и ФРГ. В 1976 установку приняли на вооружение. У нее есть полуавтоматическая система загрузки боеприпасов, работающая под любым углом. Загружающий лоток поставляет боеприпас в казенник.

Напомним, FH70 уничтожают вражеские силы с конца мая.

Также ВСУ получили четвертую РСЗО LRU из Франции. Она усилит украинскую армию.