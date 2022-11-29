Усиление "длинной руки" ВСУ. Украина получила от Франции РСЗО LRU: что о ней известно

Дальность работы РСЗО составляет более 70 километров в зависимости от боеприпасов, а стоимость пусковой установки превышает 720 тысяч долларов.

Related video

Украина получила от Франции реактивную систему залпового огня LRU, которая призвана усилить "длинную руку" Вооруженных сил в войне против РФ. Об этом в своем Twitter во вторник, 29 ноября, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам чиновника, LRU — четвертый тип западных РСЗО "в семействе Длинной Руки" (так на западе называют дальнобойные реактивные системы залпового огня — ред.). Резников сообщил, что новое поступление поможет усилить украинские Силы обороны. Поставку вооружения министр назвал результатом дружбы между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.

"Спасибо вам, (министр обороны Франции) Себастьян Лекорню, правительство и народ Франции", — добавил Резников.

Отметим, что реактивная система залпового огня LRU M270 – французский модернизированный аналог HIMARS на гусеничной платформе. В октябре на встрече в формате "Рамштайн" французская сторона пообещала передать Украине три таких системы. Система LRU M270 аналогична немецкой модификации MARS II и была создана при участии Италии и ФРГ.

Дальность работы РСЗО составляет более 70 км в зависимости от использованных боеприпасов. С ракетами GMLRS украинские военные могут уничтожать цели на расстоянии 84 км. Машина оснащена новой системой управления огнем EFCS, которая позволяет запускать ракеты M31, M31A1, M32, AT2 и 110 мм. Одна установка может переносить до 12 ракет. Цена пусковой установки MARS2/LRU составляет 727 528 $. До этого на вооружение украинских сил были переданы системы M270 от Великобритании и Норвегии, немецкая модернизация системы MARS II и американская система HIMARS.

Ранее СМИ сообщали, что российские войска с момента передачи первых систем HIMARS не уничтожила ни одной установки.

Также мы писали, что американская компания Boeing предложила Пентагону передать Украине дешевые и высокоточные бомбы для дальнобойных ударов.