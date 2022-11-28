Дальность 150 км: Пентагон рассматривает поставку Украине гибридных ракет, – Reuters

Боеприпас состоит из авиабомбы GBU-39, которую запускают с установок по типу HIMARS и M270.

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Американская компания Boeing предложила Пентагону передать Украине дешевые и высокоточные бомбы для дальнобойных ударов. Об этом сообщает Reuters.

Запад изо всех сил пытается удовлетворять спрос на огромное количество оружия, необоходимое для Украины. ВСУ нуждаются в более сложном оружии по мере затягивания войны. Boeing предложили наземные бомбы малого диаметра GLSDB, которые планируют включить в программу расширения производства боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников США.

Новые боеприпасы могут передать Украине уже весной 2023 года. Данные журналистов основываются на документе для Пентагона, а также на данных трех людей, знакомыми с планом. Официально Пентагон и Boeing отказались комментировать запрос Reuters. Однако в Минобороны заявили, что США продолжают искать возможности для помощи Киеву.

[ + – ] Конструкция ракеты с бомбой

GLSDB представляет собой бомбу GBU-39 с ракетным двигателем М26, которые распространены в Штатах. Для соглашения с Пентагоном как минимум 6 подрядчиков Boeing должны ускорить поставки деталей. Ракеты имеют дальность 94 мили (150 км). Они позволят ВСУ поражать военные цели РФ на новой дальности, чтобы разрушать российские контратаки.

Украине боеприпасы планируют передавать частично из запасов. На складах США существует большое количество ракетных двигателей М26, а бомба GBU-39 стоит около 40 тысяч долларов, что делает это доступным оружием для ВСУ. Боеприпасы запускают из HIMARS и M270.

Напомним, республиканцы в Конгрессе выступают за поставку дальнобойных средств для ВСУ.

Ранее в СМИ писали, что победа республиканцев в Конгрессе может привести к передаче Украине ракет ATACMS.