Дальність 150 км: Пентагон розглядає постачання Україні гібридних ракет, – Reuters

Боєприпас складається з авіабомби GBU-39, яку запускають з установок типу HIMARS і M270.

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Американська компанія Boeing запропонувала Пентагону передати Україні дешеві та високоточні бомби для далекобійних ударів. Про це повідомляє Reuters.

Захід щосили намагається задовольняти попит на величезну кількість зброї, необхідну для України. ЗСУ потребують складнішої зброї в міру затягування війни. Boeing запропонували наземні бомби малого діаметра GLSDB, які планують включити до програми розширення виробництва боєприпасів для України та східноєвропейських союзників США.

Нові боєприпаси можуть передати Україні вже навесні 2023 року. Дані журналістів ґрунтуються на документі для Пентагону, а також на даних трьох людей, знайомих з планом. Офіційно Пентагон та Boeing відмовилися коментувати запит Reuters. Проте у Міноборони заявили, що США продовжують шукати можливості для допомоги Києву.

[ + – ] Конструкція ракети з бомбою

GLSDB є бомбою GBU-39 з ракетним двигуном М26, які поширені в Штатах. Для угоди з Пентагоном щонайменше 6 підрядників Boeing мають прискорити постачання деталей. Ракети мають дальність 94 милі (150 км). Вони дозволять ЗСУ вражати військові цілі РФ на новій дальності, щоб руйнувати російські контратаки.

Україні боєприпаси планують передавати частково із запасів. На складах США існує велика кількість ракетних двигунів М26, а бомба GBU-39 коштує близько 40 тисяч доларів, що робить це доступною зброєю для ЗСУ. Боєприпаси запускають з HIMARS та M270.

Нагадаємо, республіканці в Конгресі виступають за постачання далекобійних коштів для ЗСУ.

Раніше у ЗМІ писали, що перемога республіканців у Конгресі може призвести до передачі Україні ракет ATACMS.