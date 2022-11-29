Посилення "довгої руки" ЗСУ. Україна отримала від Франції РСЗВ LRU: що про неї відомо

Дальність роботи РСЗВ становить понад 70 кілометрів залежно від боєприпасів, а вартість пускової установки перевищує 720 тисяч доларів.

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Україна отримала від Франції реактивну систему залпового вогню LRU, яка покликана посилити "довгу руку" Збройних сил у війні проти РФ. Про це у своєму Twitter у вівторок, 29 листопада, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами чиновника, LRU — четвертий тип західних РСЗВ "у сімействі Довгої Руки" (так на заході називають далекобійні реактивні системи залпового вогню — ред.). Резніков повідомив, що нове надходження допоможе посилити українські Сили оборони. Постачання озброєння міністр назвав результатом дружби між президентами України та Франції Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном.

"Дякую вам, (міністре оборони Франції) Себастьян Лекорню, уряде та народе Франції", — додав Резніков.

Зазначимо, що реактивна система залпового вогню LRU M270 — французький модернізований аналог HIMARS на гусеничній платформі. У жовтні на зустрічі у форматі "Рамштайн" французька сторона пообіцяла передати Україні три такі системи. Система LRU M270 аналогічна німецькій модифікації MARS II і була створена за участю Італії та ФРН.

Дальність роботи РСЗВ становить понад 70 км залежно від використаних боєприпасів. З ракетами GMLRS українські військові можуть знищувати цілі на відстані 84 км. Машина оснащена новою системою керування вогнем EFCS, яка дозволяє запускати ракети M31, M31A1, M32, AT2 та 110 мм. Одна установка може переносити до 12 ракет. Ціна пускової установки MARS2/LRU складає $727 528. До цього на озброєння українських сил було передано системи M270 від Великої Британії та Норвегії, німецьку модернізацію системи MARS II та американську систему HIMARS.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російські війська з моменту передавання перших систем HIMARS не знищили жодної установки.

Також ми писали, що американська компанія Boeing запропонувала Пентагону передати Україні дешеві та високоточні бомби для далекобійних ударів.