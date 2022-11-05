ЗС РФ за 5 місяців не знищили жодного HIMARS, – Politico

Перші установки HIMARS надійшли на озброєння ЗСУ на початку червня. У Росії так часто заявляли про знищення РСЗВ, що кількість "уражених" установок перевищує кількість поставленого озброєння в Україну

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Російські війська з моменту передачі перших установок HIMARS не знищили жодної установки. Про це повідомляє Politico.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Штати передали допомоги на 18,9 млрд доларів. У цю суму входить 20 реактивних установок HIMARS. Як стверджує високопосадовець у Пентагоні, російським військам так і не вдалося вразити жодну з установок.

У виданні американські РСЗВ назвали зброєю, яка змінила хід війни. Установки дозволили бити російськими об'єктами в тилу. Перші екземпляри надійшли до ЗСУ на початку червня після захоплення ЗС РФ Лисичанська та Сєвєродонецька.

Зазначимо, у Міноборони РФ неодноразово стверджували про знищення установок HIMARS. Дійшло до того, що за їхніми заявами знищено більше HIMARS, ніж поставлено в принципі. Як докази показували відео знищення вантажівок, фото тягачів для М777 та інше.

Нагадаємо, в Україні розробили БПЛА, який зможе наводити HIMARS на цілі. Серед інших цілей називається також розвідка у тилу ворога.

Раніше у США наростили виробництво HIMARS до 96 одиниць на рік для задоволення попиту у світі і Штатах.