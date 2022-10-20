Чехія передасть новий пакет військової допомоги Україні, а у США почали нарощувати виробництво HIMARS

Компанія Lockheed Martin заявила, що збирається виробляти 96 одиниць РСЗВ HIMARS на рік, оскільки очікує, що попит на них зросте.

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У Чехії заявили, що продовжують надавати військову підтримку Україні. Так, у Празі вже підготовлено новий пакет військової допомоги для Києва. Про це повідомила глава Міноборони країни Яна Чорнохова у себе у Twitter.

За її словами, під час засідань уряду вона вносить пропозиції щодо техніки, яку Чехія може передати Україні.

"Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими постачаннями. Два тижні тому — майже на 400 мільйонів, а сьогодні — на 22 мільйони крон", — заявила чиновниця.

Проте наголосила, що поки що не може сказати, про що конкретно йдеться.

Водночас американська компанія Lockheed Martin нарощує виробництво РСЗВ HIMARS у зв'язку з війною в Україні. Про це пише видання Breaking Defense. Так, компанія планує збільшити виробництво з 60 до 96 одиниць на рік. Відповідні кроки, які допоможуть досягти цієї мети, вже зроблено. Керівництво очікує, що попит на її зброю зросте.

Видання пише, що станом на 14 жовтня Сполучені Штати пообіцяли та передали Україні 38 HIMARS.

Раніше Фокус повідомляв, що екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі звинуватив Зеленського на початку війни з Росією. Берлусконі заявив, що Україна напала на "молоді республіки Донбасу" у 2014 році, а тому їхнім главам довелося звернутися за допомогою до Путіна.

Ще нагадаємо, що експерт розповів, навіщо Путіну військовий стан в окупованих областях. За словами фахівця, Путін замість того, щоб оголошувати про кожен великий крок, не хоче приголомшити росіян. Він робить усе поступово, сподіваючись, що зміни буде прийнято російським суспільством тихо.

Також повідомлялося, що ПВК "Вагнера" формує "ополчення" та готується до "оборони" Білгородської області. Засновник ПВК Євген Пригожин заявив, що в регіоні зводять "оборонні споруди" та готують людей для "захисту" кордону.