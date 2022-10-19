ПВК "Вагнера" формує "ополчення" та готується до "оборони" Бєлгородської області

Засновник ПВК Євген Пригожин заявив, що в регіоні зводять "оборонні споруди" та готують людей для "захисту" кордону.

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Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що відправив свого представника в Бєлгородську область займатися будівництвом "оборонних споруд" і формуванням "народного ополчення" в регіоні. Про це повідомляє російське видання "Медуза".

"Ми вже активно працюємо з Бєлгородською областю, куди ще два тижні тому я відправив свого представника — Героя Росії Андрія Богатова. Він займається не лише зведенням оборонних споруд, а й створенням народного ополчення на території Бєлгородської області", — сказав він.

Пригожин уточнив, що кілька підприємств у Бєлгородській області виготовляють необхідні матеріали для фортифікаційних споруд. Крім того, інструктори ПВК "Вагнер" займаються підготовкою людей, які "захищатимуть кордони області". Він додав, що такі заходи можуть відбутися і в інших областях Росії.

"Безумовно, ми готові надати всіляку підтримку й іншим областям, яким необхідно подбати про свою оборону", — сказав він.

Нагадаємо, 19 жовтня "Медуза" писала, що Пригожин наказав "вагнерівцям" будувати оборонну лінію в Луганській області. Російські військові зводять укріплення в тилу, очікуючи, що оборонна лінія від ПВК "Вагнер" перекриє для української армії підходи до Лисичанська та Луганська.

16 жовтня аналітики з Інституту вивчення війни зазначали, що Євген Пригожин хоче вислужитися перед президентом РФ Володимиром Путіним і перевершити Міністерство оборони. Повідомляється, що пов'язані з ПВК "Вагнер" ресурси викладають відео російських військових, які критикують керівництво ЗС РФ.