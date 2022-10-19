ЧВК "Вагнера" формирует "ополчение" и готовится к "обороне" Белгородской области

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что в регионе возводят "оборонительные сооружения" и готовят людей для "защиты" границы.

Related video

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что отправил своего представителя в Белгородскую область заниматься строительством "оборонительных сооружений" и формированием "народного ополчения" в регионе. Об этом сообщает российское издание "Медуза".

"Мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда еще две недели назад я отправил своего представителя — Героя России Андрея Богатова. Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области.", — сказал он.

Пригожин уточнил, что несколько предприятий в Белгородской области производят необходимые материалы для фортификационных сооружений. Кроме того, инструкторы ЧВК "Вагнер" занимаются подготовкой людей, которые будут "защищать границы области". Он добавил, что такие мероприятия могут пройти и в других областях России.

"Безусловно, мы готовы оказать всевозможную поддержку и другим областям, которым необходимо позаботиться о своей обороне", — сказал он.

Напомним, 19 октября "Медуза" писала, что Пригожин приказал "вагнеровцам" строить оборонительную линию в Луганской области. Российские военные возводят укрепления в тылу, ожидая, что оборонительная линия от ЧВК "Вагнер" перекроет для украинской армии подходы к Лисичанску и Луганску.

16 октября аналитики из Института изучения войны отмечали, что Евгений Пригожин хочет выслужиться перед президентом РФ Владимиром Путиным и превзойти Министерство обороны. Сообщается, что связанные с ЧВК "Вагнер" ресурсы выкладывают видео российских военных, которые критикуют руководство ВС РФ.