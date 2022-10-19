Пригожин приказал "вагнеровцам" строить оборонительную линию на Луганщине, — росСМИ (видео)

Оккупанты возводят укрепления в тылу, ожидая, что "линия Пригожина" перекроет для ВСУ подходы к Лисичанску и Луганску.

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Наемники частной военной компании "Вагнер", которую основал Евгений Пригожин, не только проводят наступление на Бахмут, но и возводят оборонительную линию в тылу на территории Луганской области. Об этом говорится в материале российского издания "Медуза".

Подразделения ВС РФ, в том числе формирования из числа наемников ЧВК "Вагнер", продолжают безуспешно осуществлять наступательные действия в районе Бахмута, пытаясь взять под контроль крупный город Донецкой области.

По данным "Медузы", основатель военной компании Евгений Пригожин приказал своим бойцам возводить оборонительную линию в районе населенного пункта Горское.

"Предполагается, что "линия Пригожина" протянется на десятки километров. Она прикроет подходы к Лисичанску и Луганску. Пригожин ранее призвал строить такие линии по всей границе с Украиной. Укрепления располагаются в тылу отрядов ЧВК "Вагнер", которые ведут наступление на Бахмут. Возможно, руководство ЧВК опасается прорыва украинских войск. В строительстве используются бетонные противотанковые надолбы и быстроходные траншейные машины БТМ-3, которые были созданы в СССР в 70-ые годы и много лет хранились на складах Минобороны", — подчеркнули журналисты в своем материале.

Издания "Медуза" утверждает, что похожие "линии Пригожина" собирались построить на границе Харьковской и Луганской областей в районе Кременной. Вместе с этим, подразделения Вооруженных сил Украины перехитрили врага и пошли на прорыв обороны оккупантов севернее, где нет подобных рубежей и мало российских войск, готовых отразить контрнаступление.

"Главная проблема укрепленных линий — они бесполезны, если их не прикрыть большим количеством войск и артиллерии. И, как показывает история Второй мировой, укрепленные линии можно прорвать на узком участке или пройти. Так что усилия, затраченные на их постройку, в большинстве случаев не оправдывают себя", — резюмировали журналисты в своем материале.

[ + – ] "Вагнеровцы" в Луганской области строят "линию Пригожина", ожидая контрнаступление ВСУ

Отметим, ранее в западных СМИ появлялась информация, что Евгений Пригожин активно вербует наемников в ЧВК "Вагнер" за пределами России.

Также Фокус в своей статье рассказывал, как наемники ЧВК "Вагнер" участвовали в гражданской войне на территории ЦАР.